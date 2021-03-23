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الأمم المتحدة: مقتل 15 شخصا وفقدان...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 10:40 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 11:35 GMT

الأمم المتحدة: مقتل 15 شخصا وفقدان 400 آخرين في حريق بمخيم للروهينغا في بنغلاديش

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حريق ضخم اندلع في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلاديش

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المصدر: رويترز

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حريق ضخم اندلع في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلاديش واعتُبر 400 في عداد المفقودين.

وقال يوهانس فان دير كلاو، المسؤول بالمفوضية، والذي شارك في إفادة عبر الإنترنت من داكا في بنغلادش، إن المفوضية تلقت تقارير عن إصابة 560 بجروح ونزوح 45 ألفا.

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