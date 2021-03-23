البيت الأبيض يعترف أن بايدن يتشاور بانتظام مع أوباما

قالت الناطق الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي، إن الرئيس بايدن يحافظ على اتصالات ”منتظمة“ مع الرئيس الأسبق باراك أوباما بشأن عدد من القضايا.

وسأل أحد المراسلين بساكي عن ما إذا كان أوباما زار البيت الأبيض، وعدد المرات التي تحدث فيها الاثنان؟ فأجابت أن ما يربط أوباما وبايدن ليس أنهما كانا رئيسا ونائب رئيس، وإنما ”هما صديقان“.

وقالت بساكي: ”إنهما يتشاوران ويتحدثان بمجموعة من القضايا، وأتوقع أن يستمر ذلك خلال فترة رئاسة الرئيس بايدن“.

وأضافت: ”يمكنهما القيام بذلك عبر الهاتف، وأعتقد أنه لو كان أوباما حضر هنا للبيت الأبيض، لكنتم عرفتم جميعا“.

ورفضت بساكي إعطاء عدد دقيق عن المرات التي تحدث فيها بايدن وأوباما، لكنها قالت إنهما ”على اتصال منتظم“ وإن فريقيهما كانا على اتصال منتظم ”بشأن مجموعة من القضايا“.

عقدة بايدن تجاه أوباما

واستذكر تقرير لفوكس نيوز أن بايدن، الذي يصفه البعض أنه يطبق برنامج أوباما، اختار عددا من المساعدين الذين خدموا سابقا في إدارة أوباما للانضمام إلى فريقه، بمن في ذلك رئيس الأركان رون كلاين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزير الخارجية أنطوني بلينكين.

كما استذكرت الشبكة أنه خلال إحدى مناظرات عام 2019، قال جوليان كاسترو، الذي شغل منصب وزير الإسكان لأوباما، إن بايدن أراد دوما أن يشارك الدور في القضايا الإيجابية لإدارة أوباما، لكنه لا يريد تحمل مسؤولية أي عيوب محتملة في تلك الفترة.