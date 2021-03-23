نتنياهو يأمل أن تكون هذه "الانتخابات الأخيرة" ويدعو الإسرائيليين للتصويت

أعرب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، اليوم، الثلاثاء، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الرابعة خلال أقل من عامين، عن أمله في أن تكون جولة الاقتراع هذه هي ”الأخيرة“ .

وقال نتنياهو الذي وصل برفقة عقيلته سارة إلى أحد مراكز الاقتراع في حي رحافيا في القدس ”آمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة“ وتضع حدا للمأزق السياسي.

הצבענו מחל. עכשיו תורכם. עוד 2 מנדטים לממשלת ימין יציבה – בלי עוד בחירות, בלי רוטציה, בלי לפיד. צאו להצביע ✌️ pic.twitter.com/eZHD7fNmsX — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 23, 2021

وعبر صفحته في ”فيسبوك“، قال نتنياهو إنه بحاجة إلى مقعدين ”إضافيين“ فقط للفوز، من أجل تشكيل حكومة ”يمينية قوية“، داعيا الإسرائيليين، إلى الخروج والتصويت لحزبه.

כל חיי אני עובד למענכם, היום אני מבקש מכם דבר אחד: צאו להצביע מחל. עוד 2 מנדטים ויש לנו ממשלת ימין חזקה – בלי לפיד, בלי רוטציה ובלי עוד בחירות. תביאו 3 חברים/משפחה לקלפי שיצביעו מחל, והניצחון בידינו! סומך עליכם. אוהב אתכם. יחד ננצח! ✌️🇮🇱 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 23, 2021

وكان نتنياهو يشير بذلك إلى استطلاعات الرأي العام في إسرائيل، التي ترجح حصول كتلته اليمينية (الليكود وأحزاب صغيرة متحالفة معه) على 59 مقعدا في البرلمان (من أصل 120) في حين أنه يحتاج إلى 61 مقعدا، من أجل تشكيل حكومة جديدة.

ويطمح نتنياهو -المستمر في السلطة منذ العام 2009 دون انقطاع- إلى البقاء في المنصب على الرغم من فشله في تشكيل حكومة غالبية مستقرة ومواجهته ثلاث تهم تتعلق بالفساد.

وكانت مراكز الاقتراع في إسرائيل فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، المشاركين في الانتخابات الإسرائيلية الرابعة خلال عامين، بدءا من الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق شديد التقارب على نحو يصعب معه التكهن بالفائز، وستحدد هذه الانتخابات مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يأمل أن يسهم دوره في حملة التطعيم السريعة للوقاية من كوفيد-19 في فوزه بفترة أخرى.