مسؤول بالحزب الحاكم: أردوغان سيجري تعديلا وزاريا

نقل تلفزيون (إن.تي.في) عن ماهر أونال، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، قوله، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري تعديلا وزاريا، خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تكهنات إعلامية في الفترة الأخيرة عن الخطوة تلك.

وجاءت تصريحات أونال وسط أزمة في أسواق المال بعد أن عزل أردوغان محافظ البنك المركزي يوم السبت، بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، وعين أردوغان منتقدا لتشديد السياسة النقدية بدلا منه.

وقال أونال ردا على سؤال عن التعديل الوزاري: ”عندما يبدأ الحديث عن التغيير، وحتما عندما يتغير جزء تكون هناك حركة في النظام بأكمله“، ولمّح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2023.

وأضاف: ”بالنظر إلى 2023، سيكون هناك تعديل جديد في الفريق وليس في الحزب فقط. سنرى ذلك في الأيام القليلة المقبلة“.

وتصاعدت التكهنات بتعديل وزاري في نوفمبر/ تشرين الثاني عندما عزل أردوغان محافظ البنك المركزي السابق وبعد أن استقال وزير المالية براءة البيرق، صهر أردوغان، وفي ذلك الوقت قال أردوغان: إن التكهنات بتعديل وزاري لا أساس لها من الصحة.