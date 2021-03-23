قناة: الشرطة الإسرائيلية أجرت تدريبات تحاكي اقتحام الكنيست

كشفت القناة الـ13 العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية أجرت تدريبات تحاكي اقتحاما مفترضا لمبنى الكنيست، في إطار ترتيباتها الأمنية للانتخابات التي انطلقت صباح الثلاثاء.

وأوضحت القناة أن ”الشرطة الإسرائيلية أجرت تدريبات خلال الأسابيع الأخيرة، بالتنسيق مع المحكمة العليا، لضمان استعداد الأجهزة الأمنية لسيناريوهات عديدة، قد يكون بعضها متطرفا، ولا سيما بعد إعلان نتائج انتخابات الكنيست“.

وأضافت أن ”التدريبات شملت التصدي لاقتحام مفترض لمبنى الكنيست“.

وبينت القناة أن تلك التدريبات ”تعود جزئيا، إلى ما حدث في الولايات المتحدة قبل فترة وجيزة من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول احتجاجا على نتائج الانتخابات“.

وأكدت القناة أن ”الكنيست يعمل على تأمين مبناه بشكل مستمر، بواسطة حرسه الخاص“.

كما ذكرت القناة أنه سيتمّ تحديد مواقع حوادث العنف والتجاوزات غير العادية، خلال يوم الانتخابات، ومن ثم التعامل معها.