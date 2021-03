أكثر من 10 قتلى في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو (فيديو وصور)

قالت السلطات في ولاية كولورادو الأمريكية إن إطلاق نار وقع في متجر بمدينة بولدر يوم الاثنين وأسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص بينهم شرطي وإنه أمكن القبض على مشتبه به أصيب أيضا في الواقعة.

وذكرت الشرطة أنه لا تتوافر لديها تفاصيل كثيرة ولا تعرف الدافع وراء الحادثة التي وقعت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين في متجر كينج سوبرز للبقالة.

وقال الكوماندر كيري ياماجوتشي من شرطة المدينة للصحفيين إن المحققين بدؤوا لتوهم تفقد مسرح الأحداث وإنه لا يعرف عدد القتلى على وجه التحديد.

1 Hour in to the Boulder Colorado King Soopers shooting, two men are taken from the store, one in cuffs and a bloody leg, and another man without cuffs seem to be escorted off scene. This was before discovery of the ’suspect in SUV‘. #BoulderColorado #kingSoopers pic.twitter.com/C35KmM2RPw

— Railburn (@MidniteRunnin) March 23, 2021