باريس تستدعي السفير الصيني بسبب "تهديدات وإهانات"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، إن الوزارة استدعت سفير الصين في باريس؛ بسبب إهانات وتهديدات متكررة لمشرعين فرنسيين ولأحد الباحثين.

وأضافت المتحدثة أجنيس فون دير مول في إفادة يومية للصحفيين: ”بعد تزايد التعليقات العلنية غير المقبولة للسفارة الصينية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك ما صدر في صيغة إهانات وتهديدات ضد برلمانيين فرنسيين وباحث، نُذكّر بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا بخصوص العلاقات الدبلوماسية المتعلقة بسير عمل السفارة الأجنبية، لا سيما فيما يتعلق باتصالاتها العامة.

”تم حث السفارة على الالتزام بها بشكل صارم“.

واستدعت الخارجية الفرنسية سفير الصين لو شاي بالفعل في أبريل نيسان الماضي؛ بسبب منشورات وتغريدات للسفارة تدافع عن تعامل بكين مع جائحة كورونا، وتنتقد تعامل الغرب مع تفشي الوباء.

ومن المقرر أن يحضر السفير لوزارة الخارجية الفرنسية غدا الثلاثاء.

وحذرت سفارته، الأسبوع الماضي، من اجتماع نواب فرنسيين مع مسؤولين خلال زيارة مرتقبة لتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، الأمر الذي استدعى رفض وزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضحت الوزارة أنها تستدعي السفير أيضا للاحتجاج على قرار وزارة الخارجية الصينية بخصوص فرض عقوبات على العديد من الأوروبيين، بمن في ذلك أعضاء بالبرلمان الأوروبي وبرلمانات وطنية، لا سيما النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي رفائيل جلوكسمان، وباحثون ودبلوماسيون.