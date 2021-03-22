نتنياهو يدعو زعيم "يمينا" لإلغاء اتفاق فائض الأصوات مع ساعار

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، نداء عاجلا لزعيم قائمة ”يمينا“ نفتالي بينيت، يدعوه لإعلان إلغاء اتفاق توزيع فائض الأصوات بينه وبين زعيم حزب ”أمل جديد“ جدعون ساعار، على الفور، وذلك قبيل بدء توجه الناخبين الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع بساعات.

وتنطلق انتخابات الكنيست الـ24 صباح الثلاثاء، ويسعى خلالها نتنياهو لتشكيل الحكومة السادسة في مشواره، في مقابل كتلة اليسار الوسط التي تعاني أزمات عديدة على رأسها عدم وجود شخصية تجمع عليها الكتلة لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما لا يستبعد المراقبون أن تنتهي الأمور في النهاية بالذهاب إلى انتخابات هي الخامسة في غضون عامين.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الهدف من النداء الذي أطلقه نتنياهو لشريكه السابق، هو منع ذهاب أصوات الناخبين لصالح حزب ”هناك مستقبل“ بزعامة يائير لابيد، إذ جاء في النداء الذي وجهه نتنياهو عبر مقطع فيديو قصير أن بينيت قال صراحة إنه مستعد لتشكيل حكومة بالتناوب مع لابيد.

وذكر نتنياهو في مقطع الفيديو: ”بينيت عليك أن تلغي فورا اتفاق فائض الأصوات الموقع مع جدعون ساعار، وإلا أنت تتسبب في ذهاب الأصوات من اليمين إلى لابيد“.

كان بينيت قد أظهر في الأيام الأخيرة بادرة تجاه نتنياهو حين أعلن أنه لن يدعم مشروع قانون يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة في ظل مذكرات الاتهام المقدمة بحقه، كما أكد بعدها أنه لن يجلس في حكومة يشكلها لابيد بأي شكل من الأشكال، ليس لأن زعيم ”هناك مستقبل“ شخص سيئ، لكن لأنه ينتمي لليسار، على حد قوله.

ومع ذلك جاء نداء نتنياهو إلى بينيت، الذي يؤشر على إمكانية تحول بينيت إلى شريك مجددا لحزب ”الليكود“، إذ تشير غالبية استطلاعات الرأي إلى استحالة نجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة المقبلة دون تأييد قائمة ”يمينا“.

وذكرت وسائل إعلام عبرية قبل يومين أن هناك محاولات يجريها حزب ”الليكود“ من وراء الكواليس، لدمج حزب ”يمينا“ القومي مع حزب السلطة، وذلك عقب انتهاء الانتخابات، بغية إقناعه بالانضمام للائتلاف المقبل، مضيفة أن مسؤولين كبارا في حزب ”الليكود“ يعكفون على إقناع كل من بينيت ووزيرة العدل السابقة إيليت شاكيد بالاندماج مع حزب السلطة عقب الانتخابات، وأن نتنياهو أبدى موافقة على خطوة دمج قائمة ”يمينا“ بالكامل ضمن قائمة ”الليكود“.

لكن على الرغم من كل ذلك، أفاد تقرير لقناة ”أخبار 12“ مساء الإثنين، بأن نداء نتنياهو إلى بينيت بسبب الاتفاق بينه وساعار، والموقع مطلع الشهر الماضي، جاء بسبب مخاوفه من إمكانية حصول كل من كتلة اليمين بزعامته على 60 مقعدا وكذلك الكتلة المنافسة، وفي هذه الحالة سوف تتعقد الحسابات.

ويعني اتفاق فائض الأصوات بين بينيت وساعار أن الحزب الذي سيحصل على مقاعد أكثر سوف يربح الأصوات الزائدة عن الحزب الأقل من بين الحزبين، ولو حقق حزب ساعار عدد مقاعد أكبر من بينيت، سوف يحصل على فائض الأصوات الخاصة بقائمة ”يمينا“، وربما في هذه الحالة يتم ترجيح الكتلة المنافسة لنتنياهو بفارق مقعد، في حين إن هناك احتمالات لانضمام بينيت للائتلاف الذي سيشكله نتنياهو حال فوزه، وهو تناقض كبير ربما وقع فيه بينيت.