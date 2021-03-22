مثول كوري شمالي سلمته ماليزيا إلى أمريكا أمام القضاء

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

مثل مواطن كوري شمالي، أدى تسليمه من ماليزيا إلى الولايات المتحدة لقطع العلاقات الدبلوماسية بين بيونغ يانغ وكوالالمبور، الاثنين، للمرة الأولى أمام القضاء الأميركي.

ووُجهت إلى مون شول ميونغ (55 عاما)، الذي يُحاكم أمام محكمة فدرالية في واشنطن، ست تهم رسميًا، بما في ذلك غسل الأموال ضمن عصابات منظمة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل.

ويُشتبه في أنه استخدم شركات وهمية وفتح حسابات مصرفية بأسماء مستعارة لاستيراد منتجات فاخرة إلى كوريا الشمالية، في انتهاك للعقوبات الدولية.

وتشير لائحة الاتهام إلى أنه كان يعمل مع شركاء ومرتبطاً بجهاز الاستخبارات في كوريا الشمالية. وامتد نشاطهم بين العامين 2013 و2018 وشمل تعاملات بقيمة 1,5 مليون دولار.

ولم توضح السلطات ما هي البضائع التي تمكن من تصديرها بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية. وكشفت قضايا أخرى في الماضي عن تصدير مشروبات كحولية وساعات وغيرها من المنتجات الفاخرة.

كان مون يعيش في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا منذ عقد مع عائلته عندما أوقف العام 2019، وتم تسليمه في 17 آذار/مارس إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الحكومة الأميركية، في بيان صحافي، إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تسليم مواطن من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة.

وقال آلان كولير المسؤول في الشرطة الفدرالية إن ”إحدى أبرز الصعوبات التي يواجهها جهاز مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي هي إحضار المتهمين العاملين من الخارج خصوصا من كوريا الشمالية“، معربا عن أمله في أن يكون هذا التسليم ”هو الأول من سلسلة طويلة“.

ووصفت بيونغ يانغ، التي قطعت علاقتها مع ماليزيا، هذه الخطوة بأنها ”جريمة لا تغتفر“ نُفّذت ”إذعانا للضغوط الأميركية“.

ودافعت الحكومة الماليزية عن عملية تسليم ميونغ، موضحة أن ذلك لم يتم إلا بعدما استنفد كل الطعون.