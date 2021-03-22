إيران تُدرج أحداث اختطاف وإعدام الصحفي روح الله زم ضمن مسلسل "غاندو 2"

كشفت تقارير إيرانية عن إدراج أحداث واقعة اختطاف الحرس الثوري للصحفي المعارض، روح الله زم، الذي أُعدم في وقت سابق، ضمن حلقات مسلسل شهير.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية إعلانا ترويجيا لأحدث حلقات مسلسل ”غاندو 2″، حيث أورد الإعلان مشهدا تمثيليا لتكميم الصحفي المعارض روح الله زم، وذلك بعد عملية خطفه من العراق إلى طهران على يد الحرس الثوري.

سریال امنیتی گاندو در فصل دوم روایت اطلاعات از ربوده شدن #روح‌الله_زم را ارایه می‌دهد. محمود علوی، وزیر اطلاعات ۲۱ بهمن‌ماه گفته بود: «وزارت #اطلاعات را وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم تا افزون بر آموزش عمومی و صیانت در برابر جاسوسی، اهداف اطلاعاتی را محقق کنیم.» pic.twitter.com/rPh3ncZF2E — Independent Persian (@indypersian) March 22, 2021

وأشار تقرير لإذاعة ”فردا“ المعارضة إلى أن استخبارات الحرس الثوري تُعد إحدى المؤسسات الداعمة لإنتاج وعرض مسلسل ”غاندو“ على القناة الثالثة بالتليفزيون الإيراني الحكومي، وأنها تقف وراء كواليس إدراج أحداث اختطاف الصحفي الراحل ضمن أحداث المسلسل.

ويُذكر أن مسلسل ”غاندو“ الذي يعني ”التمساح المجّار“ قد أثار جدلا واسعا في الشارع الإيراني والأوساط السياسية؛ لما يتناوله من ملفات أمنية، فيما كانت الشخصية الأبرز في قائمة مسؤولي النظام التي اعترضت على هذا المسلسل، وزير الخارجية جواد ظريف.

وكان ظريف قد تقدم برسالة احتجاج رسمية إلى المرشد الأعلى، علي خامنئي اعتراضًا على محتوى المسلسل، الذي اتهمه بتقليل شخصيته، وما تلاه من هجوم طال الوزير الإيراني من قبل التيار المتشدد.

ويناقش المسلسل التليفزيوني ملفًا أمنيًا حساسًا؛ وهو عملية تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والتي تتمركز على عملية تبادل الصحفي الإيراني-الأمريكي، جيسون رضائيان، المتهم بالتجسس لصالح واشنطن.

لكن الصحافة الإيرانية أشارت في وقت سابق إلى أن فكرة مسلسل ”غاندو“ تتمحور حول التنافس بين قوات الحرس الثوري وحكومة الرئيس حسن روحاني.