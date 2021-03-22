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إيران تُدرج أحداث اختطاف وإعدام الص...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 20:44 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 21:40 GMT

إيران تُدرج أحداث اختطاف وإعدام الصحفي روح الله زم ضمن مسلسل "غاندو 2"

كشفت تقارير إيرانية عن إدراج أحداث واقعة اختطاف الحرس الثوري للصحفي المعارض، روح الله زم، الذي أُعدم في وقت سابق، ضمن حلقات مسلسل شهير. ونشرت وسائل إعلام

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المصدر: مجدي عمر- إرم نيوز

كشفت تقارير إيرانية عن إدراج أحداث واقعة اختطاف الحرس الثوري للصحفي المعارض، روح الله زم، الذي أُعدم في وقت سابق، ضمن حلقات مسلسل شهير.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية إعلانا ترويجيا لأحدث حلقات مسلسل ”غاندو 2″، حيث أورد الإعلان مشهدا تمثيليا لتكميم الصحفي المعارض روح الله زم، وذلك بعد عملية خطفه من العراق إلى طهران على يد الحرس الثوري.

وأشار تقرير لإذاعة ”فردا“ المعارضة إلى أن استخبارات الحرس الثوري تُعد إحدى المؤسسات الداعمة لإنتاج وعرض مسلسل ”غاندو“ على القناة الثالثة بالتليفزيون الإيراني الحكومي، وأنها تقف وراء كواليس إدراج أحداث اختطاف الصحفي الراحل ضمن أحداث المسلسل.

ويُذكر أن مسلسل ”غاندو“ الذي يعني ”التمساح المجّار“ قد أثار جدلا واسعا في الشارع الإيراني والأوساط السياسية؛ لما يتناوله من ملفات أمنية، فيما كانت الشخصية الأبرز في قائمة مسؤولي النظام التي اعترضت على هذا المسلسل، وزير الخارجية جواد ظريف.

وكان ظريف قد تقدم برسالة احتجاج رسمية إلى المرشد الأعلى، علي خامنئي اعتراضًا على محتوى المسلسل، الذي اتهمه بتقليل شخصيته، وما تلاه من هجوم طال الوزير الإيراني من قبل التيار المتشدد.

ويناقش المسلسل التليفزيوني ملفًا أمنيًا حساسًا؛ وهو عملية تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والتي تتمركز على عملية تبادل الصحفي الإيراني-الأمريكي، جيسون رضائيان، المتهم بالتجسس لصالح واشنطن.

لكن الصحافة الإيرانية أشارت في وقت سابق إلى أن فكرة مسلسل ”غاندو“ تتمحور حول التنافس بين قوات الحرس الثوري وحكومة الرئيس حسن روحاني.

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