سجناء سياسيون إيرانيون يكشفون عن تعذيب وظروف اعتقال مأساوية

وجه عدد من السجناء السياسيين من نزلاء سجن ”رجائي شهر“ الواقع شرق العاصمة الإيرانية طهران رسالة احتجاجية على ما اعتبروه تردي الأوضاع الإنسانية داخل السجن، وممارسات النظام بحقهم.

وجاء في رسالة السجناء الإيرانيين بحسب صحيفة ”الإندبندنت“ بنسختها الفارسية، اليوم الإثنين أن ”تصريحات رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي بشأن مراعاة حقوق السجناء مجرد ادعاءات كاذبة، وذلك في ظل تلفيق النظام قضايا عديدة بحق النشطاء والمعارضين“.

وأكد السجناء الموقعون على الرسالة والبالغ عددهم 18 شخصا أن ”خوف النظام الإيراني من صوت المعارضين يدفع الأجهزة الأمنية لاتخاذ إجراءات مناهضة لحقوق الإنسان، إذ يسعى مسؤولو القضاء لتخويف المواطنين عبر تهويل فاتورة ما يلاقيه السجناء والنشطاء السياسيون“.

وأشارت الرسالة إلى بعض أساليب السلطات الإيرانية بحق السجناء السياسيين، ومنها: الإهانة والضرب، والسباب، والعزل داخل زنازين انفرادية أو الزج بهم في زنازين مع تجار المخدرات وعصابات السرقة، وملاحقة ذوي السجناء خارج السجون، فضلا عن تعمد إبعاد السجناء عن معتقلات قريبة من محل سكن ذويهم“.

وأكد السجناء الإيرانيون أنهم يعانون من أشكال عديدة من العنف داخل المعتقلات على يد عناصر الأمن، مضيفين في رسالتهم: ”إننا نسعى لإيصال أصواتنا من وراء أسوار السجون العالية لكي يدرك الإيرانيون والعالم حجم الاستبداد لدى النظام الحاكم“.

وختم السجناء رسالتهم بالقول إن ”ممارسات النظام الإيراني بحقنا لن تنجح في تراجعنا، وسوف نواصل ما بدأناه؛ حتى تنتهي سياسات النظام القمعية“.

يأتي هذا في ظل إدانة منظمات حقوقية دولية ممارسات سلطات النظام الإيراني بحق السجناء السياسيين، محذرين من خطورة تردي الأوضاع الإنسانية والصحية داخل المعتقلات في ظل تفشي وباء كورونا.

يذكر أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي أعلن في وقت سابق عن قرار بالإفراج عن آلاف السجناء ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف تفشي كورونا، بينما كشف نشطاء إيرانيون عن مماطلة السلطات في الإفراج عن المعتقلين المعارضين والمحتجزين على ذمة قضايا سياسية وأصحاب الرأي.