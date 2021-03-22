واشنطن ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن وتدعو الأطراف لوقف إطلاق النار

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة السلام الجديدة التي تقدمت بها السعودية لإنهاء حرب اليمن، داعية كل أطراف الأزمة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي: إن ”واشنطن ترحب بالتزام السعودية والحكومة اليمنية بخطة وقف إطلاق النار في اليمن“.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة ترحب بالتزام السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بخطة جديدة لوقف إطلاق النار.

وشددت بورتر على أن الإدارة الأمريكية تدعو جميع أطراف الصراع في اليمن إلى ”الالتزام الجاد“ بوقف إطلاق النار فورا، والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة طرحت ”مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن“.

وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحفي: إن ”المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة“، مشددا على أن ”وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة“.