"فاينانشال تايمز": نتنياهو يكرر إستراتيجية "إغواء المنافسين" في الانتخابات الإسرائيلية

قبل عامين، كان بيني غانتس جنرالا من زمن الحرب دخل السياسة متعهدا بإنقاذ إسرائيل من عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي دام عقدا من الزمن، ونافس السياسي المخضرم نتنياهو خلال ثلاثة انتخابات شاقة.

وانتهت كل منافسة بالتعادل، وأخيرا، لتجنب إرهاق إسرائيل بانتخابات رابعة في خضم تفشي وباء الفيروس التاجي، انضم غانتس إلى حكومة نتنياهو في العام الماضي كوزير للدفاع، مع الوعد بأن يصبح رئيسا للوزراء في غضون 18 شهرا.

وعلى الرغم من التسوية، سيتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع لإجراء رابع انتخابات في عامين يوم الثلاثاء بعد انهيار الاتفاق بين غانتس ونتنياهو بسرعة، بعد أن رفض رئيس الوزراء تمرير الميزانية، ما أدى إلى انهيار الائتلاف.

ووفقا لصحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، كان نتنياهو من حدد جدول الانتخابات البرلمانية إلى حد كبير، حيث جرى التصويت بعد 16 يوما من إعادة فتح إسرائيل على خلفية أسرع حملة تطعيم ضد الفيروس التاجي في العالم.

وفي الوقت نفسه قد لا يتمكن غانتس حتى من دخول الكنيست، حيث انهار تحالفه ”أزرق أبيض“ بعد أيام من توقيعه اتفاق الائتلاف مع نتنياهو قبل عام.

وفي الوقت الذي يخاطر فيه غانتس بخسارة مسيرته السياسية، يلاحظ المؤرخون تكرار في إستراتيجية نتنياهو التي استخدمها خلال ثلاثة عقود من حياته البرلمانية، وهي إغواء المنافسين وضمهم لفريقه، قبل التفوق عليهم وطردهم.

وقال مستشار مقرب من غانتس الذي أعد بالفعل رسالة استقالة لتسليمها إلى رئيسه صباح الأربعاء ”كان الأمر وكأن نتنياهو حقننا بالسرطان، وفي اللحظة التي وقعنا فيها اتفاق التحالف كنا بحكم المحكوم علينا بالموت“.

تميزت عملية سعي نتنياهو لقيادة إسرائيل تاريخيا باستخدام نفس الإستراتيجية بتعديلات طفيفة، حيث يقوم بإغراء المنافسين الأقوياء لتشكيل التحالفات معهم، ثم يتخلص منهم بعد خلاف عام.

وبينما كان نتنياهو وحزب الليكود يهيمنان على المشهد السياسي في إسرائيل، مرت المعارضة بتطورات صعبة انتهت بالفشل، حيث انتهت شخصيات بارزة مثل تسيبي ليفني وموشيه كحلون وبيني بيغن، كان يُعتقد أنهم سيطيحون بنتنياهو، في طي النسيان.

وحتى إيهود باراك، زعيم حزب العمل الذي هزم نتنياهو في انتخابات عام 1999، لم يكن بمنأى عن ذلك، حيث انضم إلى حكومة نتنياهو في عام 2009 كوزير للدفاع وانتهى قراره بإبقاء ائتلاف منافسه على قيد الحياة بتقسيم حزب العمل.

ومن المتوقع أن يحاول نتنياهو تطبيق الإستراتيجية نفسها مع نفتالي بينيت، رئيس تحالف“يمينا“ الذي من المتوقع أن يظهر كصانع الملوك بعد تصويت يوم الثلاثاء.

ومثل الانتخابات الثلاثة السابقة، لا تزال انتخابات هذا الأسبوع متقاربة للغاية، فوفق أحدث استطلاعات الرأي، من المتوقع أن يفوز حزب الليكود وحلفاؤه بقدر مماثل للمعسكر المناهض لنتنياهو في الكنيست الذي يضم 120 عضوا.

وإذا تمكن تحالف بينيت اليميني المتشدد، من الحصول على ما يكفي من الأصوات لدفع نتنياهو فوق حد الـ61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة، فمن المتوقع أن تُعرض على الحزب مقاعد وزارية مختارة، مثل الدفاع والشؤون الخارجية، لضمه إلى حكومة نتنياهو.

وقال شخص مقرب من بينيت: ”لسنا ساذجين، ولكن إذا كنا مفتاح الائتلاف، فهذا ليس مفتاحا يمكن لنتنياهو أن يتخلص منه بهذه السهولة“.

وقال أنشيل فايفر، مؤلف كتاب ”بيبي: حياة بنيامين نتنياهو المضطربة وأوقاته“: ”في هذه الظروف تكون قدرة نتنياهو على الإغواء في أقوى حالاتها، حيث يعرض نتنياهو على منافسيه الفرصة في الحكم، بدلا من التخبط في المعارضة“.

وعلق فايفر على السياسيين الذين وقعوا في هذه الخدعة مرارا وتكرارا: ”إنهم مغرورون وأغبياء، فلم يعد هناك شعور بأن هناك هدفا للمعارضة، وبدلا من ذلك يشعرون بأنهم من خلال وجودهم في الحكومة، يمكنهم تحقيق شيء ما“.

وكان غانتس يقول لأتباعه المتضائلين منذ أن انضم لحكومة نتنياهو إن وجوده كان بمثابة رادع لهجمات رئيس الوزراء على القضاء، وإنه ساعد في منع الضم المزعزع للاستقرار لمساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة.

إلا أن مهمته في استمالة الناخبين أصبحت أكثر صعوبة هذه المرة لأنه، على عكس ما حدث في الانتخابات الثلاثة الأخيرة، حيث كانت المعارضة تتغذى على حكايات فساد نتنياهو المزعوم، ولكن بعد محاكمته بتهمة التزوير وقبول الرشاوى، لم تتأثر شعبيته.

وبدلا من ذلك، يبدو أن الانتخابات تتوقف على إنجاز واحد، وهو نجاح برنامج التطعيم ضد الفيروس التاجي وإعادة فتح الاقتصاد الإسرائيلي بالكامل.