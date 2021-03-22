أخبار

10 قتلى وجرحى في تفجير عبوات ناسفة...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 15:56 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 16:40 GMT

10 قتلى وجرحى في تفجير عبوات ناسفة قرب مدينة صينية

قالت الشرطة الصينية، إن رجلا فجر عبوات ناسفة عند أطراف مدينة جوانزو في جنوب البلاد، اليوم الإثنين، فقتل نفسه و4 آخرين. وقالت الشرطة المحلية في بيان على حسابها

+A -A
المصدر: رويترز

قالت الشرطة الصينية، إن رجلا فجر عبوات ناسفة عند أطراف مدينة جوانزو في جنوب البلاد، اليوم الإثنين، فقتل نفسه و4 آخرين.

وقالت الشرطة المحلية في بيان على حسابها الرسمي بموقع ”ويبو“، إن 5 آخرين أصيبوا جراء الانفجار، الذي وقع في مبنى بمنطقة مينتينج، عند الساعة العاشرة صباحا.

وبينت الشرطة أنه ”تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتجري التحقيقات الآن في الواقعة“، مشيرة إلى أن الدلائل الأولية تظهر أن المشتبه فيه رجل من السكان المحليين يدعى ”هو“ ويبلغ من العمر 59 عاما، وقد لقي حتفه في موقع الحادث.

ووصفت تقارير إعلامية محلية المبنى بأنه مقر للجنة محلية، فيما وصفت وكالة أنباء ”شينخوا“ الانفجار بأنه عمل تخريبي.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play