10 قتلى وجرحى في تفجير عبوات ناسفة قرب مدينة صينية

قالت الشرطة الصينية، إن رجلا فجر عبوات ناسفة عند أطراف مدينة جوانزو في جنوب البلاد، اليوم الإثنين، فقتل نفسه و4 آخرين.

وقالت الشرطة المحلية في بيان على حسابها الرسمي بموقع ”ويبو“، إن 5 آخرين أصيبوا جراء الانفجار، الذي وقع في مبنى بمنطقة مينتينج، عند الساعة العاشرة صباحا.

وبينت الشرطة أنه ”تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتجري التحقيقات الآن في الواقعة“، مشيرة إلى أن الدلائل الأولية تظهر أن المشتبه فيه رجل من السكان المحليين يدعى ”هو“ ويبلغ من العمر 59 عاما، وقد لقي حتفه في موقع الحادث.

ووصفت تقارير إعلامية محلية المبنى بأنه مقر للجنة محلية، فيما وصفت وكالة أنباء ”شينخوا“ الانفجار بأنه عمل تخريبي.