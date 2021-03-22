بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان".. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إريتريا

وقالت الأمم المتحدة، في أوائل مارس/ آذار، إن قوات إريترية تنشط في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، وإن تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن فظائع.

وذكر الاتحاد الأوروبي بعد اتفاق وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة على الإجراءات، أن ”مكتب الأمن الوطني مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا، خاصة الاعتقالات التعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب“.

وتعني العقوبات تجميدا للأصول في الاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى ذلك، يُمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للمدرجة أسماؤهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتنفي إثيوبيا وإريتريا مشاركة قوات إريترية في القتال إلى جانب القوات الإثيوبية، لكن عشرات الشهود والدبلوماسيين وجنرالا إثيوبيا تحدثوا عن وجودها.

ولقي الآلاف حتفهم في القتال الذي أجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم. وتعاني منطقة تيغراي، التي يعيش فيها أكثر من 5 ملايين نسمة، نقصا في الغذاء والمياه والدواء.

ويبحث الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على إريتريا.