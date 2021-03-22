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بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان".. الا...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 14:16 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 14:55 GMT

بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان".. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إريتريا

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات على إريتريا؛ بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأدرج اسم مكتب الأمن الوطني الإريتري المعني بجمع المعلومات وإجراء

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المصدر: رويترز

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات على إريتريا؛ بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأدرج اسم مكتب الأمن الوطني الإريتري المعني بجمع المعلومات وإجراء الاعتقالات والتحقيقات على قائمة سوداء.

وقالت الأمم المتحدة، في أوائل مارس/ آذار، إن قوات إريترية تنشط في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، وإن تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن فظائع.

وذكر الاتحاد الأوروبي بعد اتفاق وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة على الإجراءات، أن ”مكتب الأمن الوطني مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا، خاصة الاعتقالات التعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب“.

وتعني العقوبات تجميدا للأصول في الاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى ذلك، يُمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للمدرجة أسماؤهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وتنفي إثيوبيا وإريتريا مشاركة قوات إريترية في القتال إلى جانب القوات الإثيوبية، لكن عشرات الشهود والدبلوماسيين وجنرالا إثيوبيا تحدثوا عن وجودها.

ولقي الآلاف حتفهم في القتال الذي أجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم. وتعاني منطقة تيغراي، التي يعيش فيها أكثر من 5 ملايين نسمة، نقصا في الغذاء والمياه والدواء.

ويبحث الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على إريتريا.

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