روسيا: أمريكا أهدرت فرصة أخرى للحوار وإنهاء "جمود العلاقات"

أعربت وزارة الشؤون الخارجية الروسية، يوم الإثنين، عن أسفها؛ لأن الولايات المتحدة لم تؤيد اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين، إجراء محادثات عبر الفيديو مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في يوم 19 أو 22 مارس/ آذار.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: ”إهدار فرصة أخرى لإيجاد سبيل للخروج من جمود العلاقات الروسية الأمريكية، الذي تسببت فيه واشنطن، والمسؤولية عن ذلك تقع كاملة على عاتق الولايات المتحدة“.

وكان بوتين قال يوم الخميس: إنه ”يتعين إجراء محادثات مباشرة عبر الإنترنت بينه وبين بايدن، خلال الأيام المقبلة“.

وجاء تصريح بوتين، بعدما قال بايدن، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي ”قاتل“، وبعد أن هوت العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى منخفض جديد، في فترة ما بعد الحرب الباردة.

وذكر الكرملين، يوم الجمعة، أن موسكو تطمح دائمًا للأفضل، لكنها تستعد للأسوأ، وذلك ردًا على سؤال بشأن احتمال نشوب حرب باردة جديدة، بين روسيا والولايات المتحدة.

ونقل دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم الجمعة، عن بوتين قوله: إنه ”على الرغم من كل شيء لا جدوى من دبلوماسية الصوت العالي وتبادل الانتقادات، لكن ثمة جدوى في مواصلة العلاقات“.