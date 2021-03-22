هل توجد الحقيبة النووية مع بوتين دائما؟

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن وسائل الاتصال، والحقيبة النووية، توجد دائمًا مع الرئيس فلاديمير بوتين، أينما كان، سواء كان في أراضي الاتحاد الروسي، أو في أي دولة في العالم.

وأضاف بيسكوف، أن الحقيبة النووية كانت مع الرئيس بوتين، خلال فترة الراحة التي قضاها في غابات التايغا في سيبيريا نهاية الأسبوع، برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وفي عام 2019 كشفت قناة ”زفيزدا“ التابعة لوزارة الدفاع الروسية، عن حقيبة إطلاق الصواريخ النووية وهي مفتوحة.

وظهر داخل الحقيبة عدة مفاتيح للتحكم، وأزرار من بينها زرّ إطلاق صواريخ ذات رؤوس نووية، وآخر لإصدار أوامر بشكل مباشر إلى قيادة الجيش، لتشغيل رؤوس نووية.

ولا يمكن فتح الحقيبة إلا من قبل الرئيس الروسي أو وزير الدفاع.