إيران تنفي اختطاف سفينة عراقية قرب سواحلها.. وتؤكد "غرقها"

نفت إيران يوم الإثنين، ما تم تداوله حول اختطاف سفينة عراقية قرب مياهها الإقليمية، قائلة إنها ”غرقت“.

وقال رئيس قسم الأمان والسلامة البحرية بالدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر جنوب إيران، حجت خسروي، إن ”الادعاء بحدوث اختطاف لسفينة عراقية في المياه الإيرانية وطلب فدية لا أساس له من الصحة“.

وأضاف خسروي أنه ”بسبب حالة الطوارئ، غرقت هذه السفينة العراقية على بعد 8 أميال من ميناء بوشهر“.

وأوضح لوكالة أنباء ”تسنيم“، أن ”سفينة الشحن العراقية كانت ترافقها باخرة من العراق باتجاه قطر وتعرضت لحادث“، مضيفا أنه ”في المرحلة الأولى، أعطيت الأولوية للسلطات الإيرانية لإنقاذ البحارة والأطقم العائمة وتم إرسال سفينة إيرانية لهذا الغرض“.

وتابع: ”قبل وصول فرق الإنقاذ الإيرانية، تمكنت باخرة سعودية بالتنسيق مع ميناء رأس تنورة من إنقاذ 8 من قوات وطواقم السفينة العراقية“، لافتا إلى أن ”الباخرة الإيرانية عادت إلى ميناء بوشهر وبقيت سفينتان عالقتين في الخليج العربي“.

وأشار خسروي إلى أنه ”لم يتم العثور على القاطرة للسفينة العراقية المتجولة، إذ كان الطقس غير مواتٍ، حيث غرقت السفينة على بعد 8 أميال من ميناء بوشهر في منطقة غير مواتية“.

وأكد أنه ”لم تحدث أي قرصنة او خطف لسفينة عراقية وهذه الأنباء لا صحة لها“.

وأعلن النائب عن محافظة البصرة، وزير النقل العراقي الأسبق كاظم فنجان، الأحد، عن تعرض سفينة عراقية لعملية قرصنة، بمحاذاة السواحل الإيرانية.

وقال فنجان في بيان، إنه ”تلقى مناشدات موثقة من مالك سفينة القطر العراقية T-4 التابعة للقطاع الخاص، طالب فيها بتخليص سفينته من قبضة القراصنة، الذين استحوذوا عليها، واقتادوها إلى مكان مجهول، وطالبوه في تسجيل صوتي، بدفع فدية مقدارها 80 ألف دولار“.

وأضاف أن ”السفينة جنحت بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو سبعة أميال، شمال ميناء بوشهر، وتمت سرقة وقودها ونهب محتوياتها وأجهزتها ومعداتها“.