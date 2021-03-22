الانتخابات الإسرائيلية.. طابور من المنافسين يسعون للإطاحة بنتنياهو

تشهد إسرائيل، يوم الثلاثاء، رابع انتخابات خلال عامين، يأمل من خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحقيق أغلبية مستقرة والخروج من حالة الشلل السياسي غير المسبوقة.

ونتنياهو هو أبرز الساسة في جيله، وشخصية استقطابية في إسرائيل.

وللمرة الأولى يتنافس عدد من معارضي نتنياهو يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي، لوضع نهاية لفترة حكمه الطويلة.

أربعة انتخابات.. فما القضية هذه المرة؟

القضايا هي نفسها التي كانت مثارة في الانتخابات السابقة بالإضافة إلى فيروس كورونا.

يخوض نتنياهو (71 عاما) الانتخابات في ظل اتهامات بالفساد موجهة له لكنه ينفيها. ومن المتوقع أن تستأنف في أبريل محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وفوق كل ذلك لحق ضرر كبير بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب الجائحة وتصاعد الغضب الشعبي من أسلوب معالجة نتنياهو للأزمة، إلى أن بدأت حملة التطعيم في ديسمبر الماضي.

غير أن شعار نتنياهو الجديد أصبح ”دولة التطعيم“، وهو يقول إنه الوحيد الذي كان بإمكانه أن يحقق برنامج التطعيم السريع.

ما الذي تقوله استطلاعات الرأي؟

ما من مرشح يستطيع تحقيق فوز خالص في الانتخابات.

فمن المتوقع أن تخرج كتلة الليكود اليمينية التي يتزعمها نتنياهو من الانتخابات بعدد من المقاعد يجعلها أكبر تكتل في البرلمان، لكنها لن تحقق الأغلبية في الكنيست، الذي يبلغ عدد مقاعده 120 مقعدا، ومن ثم لن تتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية بسهولة.

وهذا هو الحال نفسه الذي انتهت إليه الانتخابات في المرات الثلاث السابقة.

ورغم أن استطلاعات الرأي تبين أن أغلبية صغيرة من الإسرائيليين تريد إبعاد نتنياهو عن السلطة فإن تفتت المعارضة لا يتيح لها سبيلا واضحا للوصول إلى الحكم إذ لا يوجد مرشح واحد متفق عليه لقيادة المعسكر المناهض لنتنياهو.

وتبث المحطات التلفزيونية الرئيسية الثلاث في إسرائيل استطلاعات آراء الناخبين الخارجين من مراكز التصويت في الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء.

وستبدأ النتائج الفعلية في الظهور أثناء الليل غير أن من المتوقع أن تعلن النتائج النهائية يوم الجمعة تقريبا.

وفي كثير من الأحيان تختلف النتائج النهائية عن استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم.

من هم منافسو نتنياهو؟

في المرات الثلاث السابقة كان منافسو نتنياهو ينتمون لليسار، أما هذه المرة فهو يواجه تحديا جديدا من منافسين من اليمين أيضا.

يائير لابيد

وزير المالية السابق وصاحب برنامج حواري تلفزيوني يرأس حزب ”هناك مستقبل“ الذي ينتمي ليسار الوسط.

وحزب لابيد (57 عاما) حاليا من أحزاب المعارضة، ومن المتوقع أن يأتي في المرتبة الثانية بعد ليكود.

جدعون ساعر

وزير سابق استقال من الليكود لتشكيل حزب ”الأمل الجديد“ وتعهد بإنهاء حكم نتنياهو.

ومثل الليكود يعارض حزب ساعر قيام دولة فلسطينية مستقلة، لكن حملة ساعر تركزت على الحكم النظيف وتنشيط الاقتصاد.

نفتالي بينيت

أحد مساعدي نتنياهو السابقين ووزير سابق في الحكومة. وهو مليونير كوّن ثروته من مجال التكنولوجيا ويرأس حزب يامينا المتطرف. وينافس ساعر على زعامة اليمين بعد نتنياهو.

بيني غانتس

جنرال سابق في الجيش تفكك حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه بعد أن انضم إلى نتنياهو في ائتلاف حكومي.

وجادل غانتس بأنه كان من الضروري تشكيل حكومة وحدة وطنية، غير أن كثيرين من أنصاره ممن ينتمون للوسط ثاروا غضبا عليه، وتهاوت شعبيته.

وتبين استطلاعات الرأي أن حزبه قد لا يفوز بأي مقاعد في البرلمان.