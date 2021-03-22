أمريكا.. محققون اتحاديون يتوصلون لأدلة تبرر توجيه تهمة التحريض على اقتحام الكونغرس

توصل محققون اتحاديون لأدلة من المرجح أن تسمح للحكومة الأمريكية بتوجيه اتهامات بالتحريض لبعض المتورطين في الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير، بحسب ما أفاد مسؤول بوزارة العدل.

وقال القائم بأعمال المدعي الأمريكي مايكل شيروين عن مقاطعة كولومبيا لشبكة (سي. بي .إس): ”أعتقد أن الحقائق تدعم هذه الاتهامات“، مشيرا إلى أنه ”مع المضي قدما، فإن المزيد من الحقائق ستدعم ذلك“.

وكان مئات من أنصار دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت، قد اقتحموا مبنى ”الكابيتول“ في محاولة فاشلة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، ما أدى إلى فرار النواب ومقتل خمسة.

ورفعت وزارة العدل بالفعل دعاوى ضد 400 شخص يشتبه بتورطهم في الهجوم، لكن لم يتم اتهام أي منهم حتى الآن بالتحريض على الفتنة، وهي جريمة معارضة سلطة الحكومة الأمريكية بالقوة.

ومنذ الإعلان عن تشكيل فريق عمل للتحقيق مع مثيري الشغب بعد ستة أيام من الهجوم، قال شيروين إنه ”سيسعى لتوجيه اتهامات بالتحريض على الفتنة لمن شاركوا في الهجوم“.

وحتى الآن، وجهت إلى معظم المعتقلين في ما يتعلق بأعمال الشغب تهم الاعتداء على ممتلكات الغير أو الاعتداء على أفراد الشرطة، مع اتهام عدد أقل بالتآمر لعرقلة عمل الكونغرس.