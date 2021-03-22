صحف عالمية: إيران خططت لاستهداف قاعدة عسكرية بواشنطن.. وخطط أمريكية لإنهاء حرب أفغانستان

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح الاثنين، العديد من القضايا ذات الاهتمام، وكان أبرزها التهديدات الإيرانية ضد أهداف عسكرية داخل الولايات المتحدة، والرغبة الدولية المشتركة في إنهاء الحرب في أفغانستان، إضافة إلى تطوير أسلحة أمريكية لمواجهة الخطر العسكري الصيني المتصاعد.

وكشفت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن إيران ”وجّهت تهديدات إلى قاعدة فورت ماكنير العسكرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وضد نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية، وفقاً لما قاله مسؤولان في الاستخبارات الأمريكية“.

وأضافت أن ”المسؤولين أشارا إلى اعتراض اتصالات من جانب وكالة الأمن القومي في يناير الماضي، أظهرت أن الحرس الثوري الإيراني ناقش شن هجمات ضد القاعدة العسكرية بواشنطن، وذلك على طريقة الهجوم الانتحاري الذي وقع عام 2000 على المدمرة البحرية الأمريكية يو إس إس كول، حيث تم تفجير زورق صغير بجانب المدمرة في ميناء عدن اليمني، ما تسبب في مقتل 17 بحاراً على متنها“.

وتابعت أن ”الاستخبارات كشفت خططاً لقتل الجنرال جوزيف مارتين، نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية، وخططاً أخرى لاختراق ومراقبة القاعدة العسكرية، وفقاً لتصريحات المسؤولين الاستخباراتيين، اللذين رفضا الكشف عن هويتهما“.

ولفتت ”تايمز أوف إسرائيل“ إلى أن ”تلك التهديدات كانت أحد أسباب قيام الجيش بتعزيز الأمن حول قاعدة فورت ماكنير، حيث تمت إضافة منطقة عازلة تمتد من 75 إلى 150 مترا على شواطئ قناة واشنطن“.

وفي يناير الماضي، قال القائد العسكري الأمريكي الميجور جنرال عمر جونز، إن ”تلك التهديدات موثوقة ومحددة“، مشيرا إلى أن ”المحادثة التي تم اعتراضها كانت بين أعضاء في قوة القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وركّزت حول الخيارات العسكرية المحتملة للرد على اغتيال الجنرال قاسم سليماني“.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الاستخباراتيين الأمريكيين قولهما، إن ”قادة الجيش الإيراني كانوا غير راضين عن نتائج الهجمات المضادة التي شنّوها على أهداف أمريكية، ومن ضمنها الهجوم بصواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد في العراق“.

خطط أمريكية لإنهاء الحرب في أفغانستان

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ يناقشون خططاً لإنهاء الحرب في أفغانستان، حيث وصل وزير الدفاع الأمريكي أوستن لويد إلى كابول.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن ”مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيلتقون مع حلفاء هذا الأسبوع كي يناقشوا الخطط المترنحة لإنهاء الحرب في أفغانستان، في تحوّل نحو تحدٍ بارز جديد للسياسة الخارجية الأمريكية، بعد أسبوع من المواجهات مع خصوم جيوسياسيين بارزين لواشنطن“.

وقالت إن ”وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيسافر إلى بروكسل هذا الأسبوع للقاء حلفاء من الناتو، دعموا الولايات المتحدة في الحرب التي استمرت 20 عاماً“.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة أخرى لم يتم الإعلان عنها قام بها وزير الدفاع الأمريكي إلى أفغانستان، ولم يؤكد المسؤولون ما إذا كانوا سيلتزمون بالموعد النهائي المحدد لرحيل القوات الأمريكية من أفغانستان في الأول من مايو المقبل، الذي تم تحديده إبان مفاوضات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان“.

وأفادت الصحيفة بأن ”المسؤولين في إدارة بايدن أكدوا مراراً أن انسحاب القوات الأمريكية في هذا التوقيت سيكون صعباً، في ضوء مستويات العنف المستمرة في البلاد“، منوهة إلى أن ”المباحثات حول الحرب الأفغانية المستمرة منذ فترة طويلة تمثل اختباراً جديداً لإدارة بايدن في ملف السياسة الخارجية“.

استعداد أمريكي لمواجهة التوسع البحري الصيني المتصاعد

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إن الولايات المتحدة أجرت تعديلات على صاروخ ”توماهوك“، أحد أنجح وأكثر الأسلحة الأمريكية فاعلية، لمهاجمة سفن معادية والمساعدة في مواجهة التوسع البحري الصيني المتصاعد.

وأضافت أن ”الطراز الجديد من الصاروخ، المعروف باسم توماهوك بلوك في، تم تعديله وفقاً لنظام الاستهداف البحري، وذلك لتعقب وضرب سفن معادية تتجاوز مسافة ألف ميل“، موضحة أنه ”ينظر إلى الصاروخ بوصفه جزءا أساسياً من استراتيجية وزارة الدفاع الأمريكية، لبناء قوة عسكرية كافية لردع الصين عن السعي وراء الهيمنة العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادي“.

وتابعت أن ”نطاق الضربات من الصواريخ المضادة للسفن سيكون ذا أهمية متزايدة، حيث تركز الولايات المتحدة المزيد من قوتها النارية البحرية في المحيط الهادي“.

وبينت أن ”الصين تبني مجموعة من الصواريخ الباليستية الأرضية البعيدة المدى، من بينها صاروخ DF-21D الصيني، الذي يبلغ مداه أكثر من 1300 ميل، وهو جزء من استراتيجية الصين لمنع وصول حاملات الطائرات الأمريكية إلى المنطقة في حالة اندلاع صراع“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”التركيز الرئيسي ينصب على تعهد الصين بإعادة توحيد جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي بالقوة إذا لزم الأمر، وقد اتفق وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على التعاون في حالة نشوب حرب على الإقليم“.