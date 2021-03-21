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مقتل أكثر من 22 شخصا في هجمات على ق...
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 23:30 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 0:10 GMT

مقتل أكثر من 22 شخصا في هجمات على قرية بالنيجر

قالت ثلاثة مصادر إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 22 مدنيا في جنوب غرب النيجر الأحد بعد أقل من أسبوع من قيام مسلحين مجهولين بقتل 58 قرويا في نفس المنطقة. وداهم

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المصدر: رويترز

قالت ثلاثة مصادر إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 22 مدنيا في جنوب غرب النيجر الأحد بعد أقل من أسبوع من قيام مسلحين مجهولين بقتل 58 قرويا في نفس المنطقة.

وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تيلابري التي تتاخم مالي وبوركينا فاسو. وقال مصدر أمني إن مسلحين من تنظيم داعش شنوا الهجمات في حين لم يحدد مصدران محليان المسؤول عنها.

وينشط الفرع المحلي التابع لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة وأُلقي عليه بالمسؤولية في هجمات سابقة أودت بحياة عشرات المدنيين والجنود.

والعنف جزء من أزمة أمنية أوسع نطاقا في منطقة الساحل بغرب أفريقيا يغذيها أيضا متشددون على صلة بتنظيم القاعدة وميليشيات عرقية.

وأكد ألفوزازي ايسينتاج رئيس بلدية المنطقة الريفية التي تتبعها القرى المتضررة لرويترز سقوط ”قتلى كثيرين“ لكنه لم يحدد عددهم.

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