خامنئي: لا عودة للالتزام ببنود الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات

قال الزعيم الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، يوم الأحد، إن بلاده لا تثق في تعهدات الولايات المتحدة برفع العقوبات، وإن بلاده لن تعود إلى الالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي إلا بعد أن ترفع واشنطن كل العقوبات.

وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: ”وثقنا بأمريكا في زمن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأنجزنا تعهداتها، لكنهم لم ينجزوا تعهداتهم، وقال الأمريكيون على الورق إن العقوبات سترفع لكنهم لم يرفعوا العقوبات“.

وأضاف أن ”وعودهم ليس لها مصداقية عندنا“.

وفي 2018 سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده أحاديا من الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى في 2015 والرامي إلى منع إيران من امتلاك قنبلة ذرية، معتبرا أن النص غير كافٍ، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية عليها.

وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.

وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، مشترطة أن تعود إيران أولا إلى الوفاء بالتزاماتها، في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات عنها، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.