وزير الدفاع الأمريكي يقوم بزيارة مفاجئة لأفغانستان

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زيارة لم تكن معلنة مسبقا إلى أفغانستان الأحد، وفق ما أفاد البنتاغون، قبل أسابيع من الموعد المقرر لاستكمال انسحاب الجنود الأمريكيين بموجب الاتفاق المبرم بين واشنطن وطالبان، العام الماضي.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، أنه سيكون من ”الصعب“ الالتزام بمهلة الأول من أيار/مايو، التي اتفقت عليها إدارة سلفه دونالد ترامب مع الحركة، ما أثار حفيظة المتمردين الأفغان الذين حذروا واشنطن من أنها ”ستتحمل المسؤولية عن عواقب“ أي تأجيل.

بدورها، تسعى الحكومة الأفغانية لإبقاء القوات الأمريكية في البلاد لأطول مدة ممكنة؛ نظرا للغطاء الجوي الذي توفره.

ورفض أوستن بعد المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد، التعليق على المهلة النهائية، وقال ”هذا اختصاص رئيسي“.

وتابع أن ”الرئيس (بايدن) سيتّخذ هذا القرار في مرحلة ما، لجهة الكيفية التي يرغب من خلالها التعامل“ مع المسألة.

وتعهّد المتمرّدون بموجب الاتفاق مع واشنطن بالانخراط في محادثات سلام مباشرة مع الحكومة الأفغانية، لكن لم يتحقق أي تقدم في هذا الصدد، فيما تزداد حدة المعارك بين الطرفين، خاصة في المناطق الريفية.

كما تشهد مراكز المدن الرئيسية، حملة ترهيب دامية مع اغتيال سياسيين وموظفين مدنيين وأكاديميين وناشطين حقوقيين وصحفيين.