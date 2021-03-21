قبل يومين على الانتخابات.. نتنياهو يغازل "يمينا" ويقدم دعما استثنائيا لـ "الصهيونية الدينية"

قبل يومين على انطلاق انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ 24، المزمع إجراؤها الثلاثاء المقبل، تناقلت وسائل إعلام عبرية أنباء عن محاولات يجريها حزب ”الليكود“، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لدمج حزب ”يمينا“ القومي، بزعامة نفتالي بينت، مع حزب السلطة، وذلك عقب انتهاء الانتخابات، بغية إقناعه بالانضمام للائتلاف الحكومي المقبل، إذ تسود تقديرات بأن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة دون حزب ”يمينا“، كما أشارت إلى دعم استثنائي لـ“الصهيونية الدينية“.

وبحسب تقرير موقع ”سيروغيم“ الإخباري العبري، اليوم الأحد، يدرس مسؤولون كبار بحزب ”الليكود“، اقناع كل من بينت ووزيرة العدل السابقة أياليت شاكيد بالاندماج مع حزب السلطة عقب الانتخابات، مضيفة أن نتنياهو أبدى موافقته على خطوة دمج قائمة ”يمينا“ بالكامل ضمن قائمة ”الليكود“.

ومن غير المعروف إذا ما كان بينت سيقبل بخطوة من هذا النوع، بيد أنه قدم خلال الأيام الأخيرة أكثر من بادرة تجاه نتنياهو، إذ أعلن يوم الخميس، أنه سيعارض مشروع قانون يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة في ظل مذكرات الاتهام، كما نفى اليوم الأحد، بشكل قاطع التلميحات التي أطلقتها شخصيات بحزب السلطة، بأنه مستعد لتشكيل حكومة بالتناوب مع زعيم ”هناك مستقبل“، الإعلامي ووزير المالية الأسبق يائير لابيد.

تمهيد الطريق

وجاء نفي بينت بعد أن شن رئيس الكنيست ياريف ليفين من ”حزب الليكود“، هجوما ضد حزب ”يمينا“ وزعيمه، بسبب عدم غلقه الباب أمام التكهنات بشأن إمكانية تعاونه مع لابيد، الذي يتزعم حزبا وسطيا ليبراليا، وقال: إنه ”تناقض كبير أن ندعو قائمة يمينا للانضمام للحكومة، بينما نراها تتجاوب مع الكتلة الثانية، إن بينت لم يتعهد بالانضمام لحكومة يمينية فحسب، لكنه وقع اتفاق فائض الأصوات مع المنشق عن الليكود جدعون ساعر، والآن من سيصوت لحزب (يمينا)، سيجد أنه صوت لصالح اليسار“، على حد زعمه.

بدوره، اعتبر موقع ”نيوز 1“ العبري، أن تصريح بينت، اليوم الأحد، بشأن عدم إمكانية تشكيله حكومة بالتناوب مع لابيد، يمهد الطريق أمام حكومة برئاسة نتنياهو، مضيفا أن بينت خلق حالة من الغموض حول مواقفه تجاه نتنياهو حتى هذه اللحظة، بيد أنه خرج عن صمته وبدد هذا الغموض نسبيا، وقال ”لن أشارك إطلاقا في حكومة برئاسة لابيد، حتى لو كانت حكومة تناوب، هذا الأمر ضد المبادئ التي أتبناها كرجل ينتمي لليمين“.

دعم استثنائي

في غضون ذلك، يواصل نتنياهو جهوده من أجل ضمان عبور قائمة ”الصهيونية الدينية“، بزعامة بتسلئيل سموتريتش، نسبة الحسم في الانتخابات، ووفق قناة ”أخبار 12″، الأحد، يعمل رئيس الوزراء على تعزيز موقف القائمة، على أساس أنها ستوصي بشكل مؤكد لصالح تشكيله الحكومة المقبلة، على الرغم من الانتقادات التي تواجها على خلفية مواقفها المتطرفة.

وأقدم ”الليكود“ على خطوة غير تقليدية، إذ أطلق تطبيقا هاتفيا يضم بيانات المرشحين ومناطق التصويت وغير ذلك من التفاصيل، وأدرج قائمة ”الصهيونية الدينية“ ضمن هذا التطبيق، ما يعني أنه على استعداد لتشجيع جزء من ناخبي ”الليكود“ للتصويت لصالح هذه القائمة.

ووقع حزب ”الليكود“ اتفاقا لتوزيع فائض الأصوات مع قائمة ”الصهيونية الدينية“ في 10 شباط/ فبراير الماضي، وهي القائمة التي تضم أحزابا يمينية متطرفة، بزعامة النائب سموتريتش، وكانت قد تشكلت مطلع الشهر الماضي، حين وقع سموتريتش اتفاقا لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع رئيس حزب ”عوتسماه يهوديت“، الناشط المتطرف إيتامار بن غفير، أحد أتباع الحاخام المتطرف مئير كاهانا.

وتشكلت القائمة المشار إليها، والتي تمثل تيار الصهيونية الدينية، لمواجهة تحالفات اليسار وتعزيز فرص تشكيل حكومة يمينية داعمة لزعيم حزب ”الليكود“، والذي تردد أنه توسط من أجل إبرام هذا التحالف.

وقدر مراقبون وقتها، أن تلك هي المرة الأولى التي تصبح الحكومة المستقبلية التي قد يشكلها نتنياهو رهينة لـ ”الصهيونية الدينية“، تلك التي تضفي أبعادا دينية على الخطوات السياسية التي تباشرها حكومات إسرائيل مثل ملف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من الملفات.