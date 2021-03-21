بعد وصف بايدن لبوتين بـ"القاتل".. السفير الروسي بواشنطن يصل موسكو للتشاور

ذكرت وكالة ”تاس“ للأنباء، أن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة وصل إلى موسكو، اليوم الأحد، للتشاور بشأن كيفية التعامل مع العلاقات الأمريكية الروسية المتدهورة بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”قاتل“.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أنها قررت استدعاء السفير أناتولي أنتونوف إلى موسكو لإجراء محادثات عاجلة، بعد أن قال بايدن في مقابلة مع شبكة ”إيه.بي.سي“ إنه يعتقد أن بوتين قاتل و“سيدفع ثمن“ تدخله في الانتخابات الأمريكية، فيما تنفي موسكو هذا الاتهام.

ورد بوتين على بايدن بالقول إن ”القاتل هو من يصف الآخر بذلك“، كما اقترح إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي تبَّث مباشرة عبر الإنترنت وهو عرض لم يقبله بايدن بعد.

وفي وقت سابق، نشرت السفارة الروسية بواشنطن على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للسفير في مطار أمريكي، وعلقت بالقول ”السفير الروسي أناتولي أنتونوف في طريقه إلى موسكو للمشاركة في مشاورات بشأن تصحيح العلاقات الروسية- الأمريكية“.

وقالت الدولتان من قبل، إن التعاون بينهما لن يتم إلا عندما يكون ذلك في مصلحتهما الوطنية.

وذكرت شبكة ”فيرست تشانل“ التلفزيونية الرسمية، أن أنتونوف قال للصحفيين قبل صعوده على متن الطائرة، إن الكثير من العمل في انتظار الخارجية الروسية والأطراف الأخرى، لكنه أشار إلى أنه ”ليس لديه شك في أن الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة هو لصالح الشعب الأمريكي“.