نواب أمريكيون يطالبون بملاحقة عناصر "اللوبي الإيراني" بسبب تلقيهم أموالا من طهران

طالب عدد من نواب الكونغرس الأمريكي وزارة العدل، بملاحقة عناصر من الجماعات المؤيدة للنظام الإيراني في الولايات المتحدة والمعروفة بـ“اللوبي الإيراني“، لافتين إلى أن هذه العناصر تتلقى أموالًا من طهران؛ بهدف التأثير على السياسة الأمريكية تجاه إيران.

وبحسب تقرير لشبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية، بعث 9 أعضاء من الكونغرس برسالة إلى وزارة العدل، طالبوا فيها بالتحقيق مع عناصر من اللوبي الإيراني، المتورطين في قيادة ”حملة إعلامية سرية“ في أمريكا لصالح طهران، وذلك مقابل تلقيهم أموالًا من النظام الإيراني.

وفي هذا الإطار، صرح النائب الجمهوري عن ولاية نيومكسيكو ”إيفيت هيرل“ لـ ”فوكس نيوز“ قائلًا: ”إن إيران لا تزال تُمثل أكبر تهديد للولايات المتحدة في المنطقة. أما عن عناصر اللوبي الإيراني، فيجب التأكد من تلقيهم أموالًا بشكل غير قانوني، لكي لا تُستغل في التأثير على ساستنا ومفكرينا تجاه إيران“.

وأضاف هيرل، وهو أحد نواب الكونغرس الموقعين على الرسالة الموجهة لوزارة العدل الأمريكية: أن ”أي تأثير على مواقف أمريكا مقابل تهديدات إيران، أمر يُهدد أمننا القومي، ولهذا أردت وزملائي من هذه الرسالة، مساءلة إيران، من أجل حفاظنا على أمننا القومي“.

كما طالبت رسالة النواب الأمريكيين، إدارة الرئيس جو بايدن، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في قوات الـ ”إف بي آي“، تعمل على رصد وملاحقة الإيرانيين المقيمين على الأراضي الأمريكية، ممن يثبت تورطهم في انتهاك قانون ”التسجيل للممثلين الأجانب“ المعروف بقانون ”فارا“.

وفيما يتعلق بأساليب اختراق اللوبي الإيراني للمجتمع والرأي العام الأمريكي، أشارت الرسالة إلى استغلال هذا اللوبي للمراكز الخيرية والمؤسسات الفكرية الأمريكية.

بدوره أكد النائب الجمهوري ”لي زلدين“ في تصريحات لـ ”فوكس نيوز“: أن ”نظام طهران يسعى عبر رفع مستوى عمليات نفوذه، للتأثير على موقف إدارة بايدن، في إطار تخفيف العقوبات عن طهران والعودة إلى الاتفاق النووي“.

واتهم النائب بالكونغرس الأمريكي، لوبي النظام الإيراني: ”بامتلاك سجل طويل من عمليات الاغتيال بحق شخصيات أمريكية- إيرانية من المعارضين لطهران“، مؤكدًا أن ”سلاح الجمهورية الإسلامية الرئيسي، هو الاغتيال والأساليب التكتيكية ذات الصلة بالاغتيالات“.

يُذكر أن رسالة نواب الكونغرس الأمريكي، تأتي بعد شهرين من اعتقال واشنطن لأحد عناصر اللوبي الإيراني في أمريكا ”كافه لطف الله أفراسيابي“، والذي يواجه اتهامات بـ: ”التآمر وانتهاك القوانين، وتلقي أموال من النظام الإيراني، تُقدر بـ 265 ألف دولار“.

وكانت السلطات الأمريكية اعتبرت أفراسيابي، عنصرًا إيرانيًا غير مسجل بصفة رسمية، وذلك بعدما رُصدت تحركاته بين أعضاء الكونغرس والرأي العام الأمريكي، للتأثير على موقف واشنطن تجاه طهران.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام إيرانية معارضة، فإن أفراسيابي، كان يقدم نفسه كخبير محايد في الشؤون الإيرانية، بينما أكدت التحقيقات الأمريكية، أن أفراسيابي يُعد ”عنصرًا يعمل تحت غطاء النظام الإيراني“.