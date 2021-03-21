صحف عالمية: سياسات أردوغان تقود تركيا لأزمات اقتصادية جديدة وبوتين متهم بترويج "الكذبة الكبرى" في ملف كورونا

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد العديد من الملفات الراهنة، وكان أبرزها التوابع المتوقعة لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإطاحة بمحافظ البنك المركزي، والتحذيرات التي وجهتها حركة طالبان الأفغانية إلى الإدارة الأمريكية، وأخيراً حقيقة مزاعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن فيروس كورونا المستجد.

سياسات أردوغان تقود إلى المزيد من الأزمات

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن الرئيس التركي قرر إقالة محافظ البنك المركزي، مساء الجمعة، وذلك في خطوة مفاجئة تهدد بإغراق تركيا في المزيد من الاضطرابات الاقتصادية.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”محافظ البنك المركزي التركي ناجي إقبال هو ثالث محافظ يقيله أردوغان خلال عامين، في الوقت الذي تواجه فيه تركيا سلسلة من الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية“.

وتابعت الصحيفة: ”حلّ صهاب كافجي أوغلو محل إقبال في المنصب، حيث كان كافجي نائباً سابقاً عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وكاتب مقالات في صحيفة ”يني شفق“ الموالية للحكومة، وفقاً للمرسوم الرئاسي الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية“.

وكتبت ”وول ستريت جورنال“: ”منذ تعيين إقبال في نوفمبر الماضي، فإن محافظ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة في محاولة لمحاربة التضخم، حيث رفع المركزي التركي سعر الفائدة إلى 15% مقارنة بـ10.25% في نوفمبر، وأتبع ذلك بقرار آخر أدى إلى رفع سعر الفائدة إلى 17% في ديسمبر الماضي“.

وذكرت الصحيفة الأمريكية: ”تلك الزيادات، التي وصلت إلى 19% يوم الخميس الماضي، كانت استجابة للتعافي السريع في نشاط الاقتصاد التركي خلال النصف الثاني من العام الماضي، ما جعل تركيا الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين، إلى جانب الصين، التي تسجّل معدلات نمو قياسية في عام 2020“.

ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات لم تمنع الأزمة القائمة منذ فترة طويلة، وهي ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى 15% في فبراير 2021، وهو معدل يصل إلى 3 أضعاف المستهدف من البنك المركزي، بحسب الصحيفة.

ونقلت ”وول ستريت جورنال“ عن جيسون توفي، خبير الأسواق الناشئة في ”كابيتال إيكونوميكس“ قوله: ”من المتوقع أن تؤدي الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي إلى هبوط حاد في قيمة الليرة، عندما تعود الأسواق إلى العمل يوم الاثنين، حيث ساعد إقبال على إعادة بناء الثقة في البنك المركزي التركي خلال فترة ولايته القصيرة“.

من جانبه، قال سليم سزاك، الباحث في جامعة بلكنت التركية في أنقرة: ”هذا خراب للاقتصاد التركي، حيث يتم تجفيف كل مصدر للمياه والحياة نظراً للحسابات السياسية القصيرة الأجل التي تضرب السياسات المؤسسية الطويلة الأجل“، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وفي نفس السياق، قال دورموش يلماز، محافظ البنك المركزي التركي الأسبق، في تغريدة على موقع ”تويتر“: ماذا نستطيع أن نقول؟ نحن نعاني من عواقب أفعالنا، الانتحار الاقتصادي“، بحسب ما نقلت ”وول ستريت جورنال“.

خداع بوتين في ملف كورونا

قالت صحيفة ”صنداي تايمز“ البريطانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يروّج للكذبة الكبرى، وهي أن الكرملين انتصر على فيروس كورونا.

وأضافت: ”كان هناك مطربو البوب، ألعاب نارية، وكلمة عاطفية من بوتين أمام 80 ألف شخص اكتظ بهم ستاد ”لوزنيكي“، في حفل موسيقي لإحياء الذكرى السابعة لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وكان من النادر رؤية القناع الطبي في هذا المشهد“.

وتابعت ”صنداي تايمز“: ”قام الكرملين بقمع الحريات السياسية، وفي الوقت الذي كانت فيه دول أخرى تطبق مستويات مختلفة من حالات الإغلاق، فإن الحياة في روسيا لا تختلف كثيراً عن عالم ما قبل الوباء“.

وكتبت الصحيفة البريطانية: ”علاوة على الاحتفال بذكرى ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، فإن تلك الاحتفالية بدا أنها تستهدف إبراز ما يصرّ عليه بوتين، وهو التعامل الروسي المثالي مع الجائحة، رغم أن روسيا تسجل واحدا من أعلى معدلات الوفيات في العالم نتيجة للوباء“.

وقالت ”صنداي تايمز“: ”من المؤكد أن روسيا لا تنشر الأعداد الحقيقية للوفيات بفيروس كورونا المستجد“.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن عدد الوفيات شهد ارتفاعاً كبيراً في الفترة من بداية الوباء إلى يناير الماضي، بتسجيل 394 ألف حالة، في الوقت الذي يقول فيه فريق العمل الحكومي الخاص بالتعامل مع الجائحة إن 74 ألف شخص فقط هم الذين توفوا متأثرين بإصابتهم بكوفيد 19، دون أن يقدّم أي تفسير لأسباب الوفيات الأخرى، وفقا للصحيفة.

رسائل تحذير من ”طالبان“ لأمريكا والناتو

قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية إن حركة طالبان حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من التراجع عن الموعد المحدد لانسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان، المحدد في الأول من مايو المقبل، وهو ما قد يعني زيادة هجمات الجماعة المتمردة.

وأضافت الصحيفة: ”توعدت طالبان برد فعل، في حالة عدم انسحاب القوات الأمريكية، وقوات الناتو، ما يعني احتمال تصعيد الهجمات من جانب الحركة في أفغانستان“.

ونقلت عن سهيل شاهين، عضو فريق التفاوض التابع لطالبان، قوله: ”يجب أن يرحلوا، سيكون ذلك انتهاكاً للاتفاق، هذا الانتهاك لن يكون من جانبنا، وسوف يكون هناك رد فعل“.

وأضافت ”هآرتس“: ”رفضت طالبان الالتزام بأي وعد يتعلق بعدم شن هجمات خلال الربيع، رغم مطالبات الولايات المتحدة وروسيا والصين، وقالت إنها بدأت ”حربها المقدسة“ للتخلص من أي قوات أجنبية على أراضيها، وسوف يستمر ذلك حتى تحقيق هذا الهدف عبر الاتفاق السياسي“.