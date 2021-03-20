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ألمانيا: انسحاب تركيا من معاهدة منا...
تاريخ النشر: 20 مارس 2021 18:23 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2021 18:45 GMT

ألمانيا: انسحاب تركيا من معاهدة مناهضة العنف ضد المرأة يبعث بإشارة خاطئة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن انسحاب تركيا من معاهدة إسطنبول، الموقعة في عام 2011، والتي تهدف لحماية المرأة من العنف الأسري، "يبعث بإشارة خاطئة

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المصدر: رويترز

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن انسحاب تركيا من معاهدة إسطنبول، الموقعة في عام 2011، والتي تهدف لحماية المرأة من العنف الأسري، ”يبعث بإشارة خاطئة لأوروبا وللمرأة التركية“.

وأضافت المتحدثة: ”لا يمكن للتقاليد الثقافية ولا الدينية ولا غيرها من الأعراف أن تكون عذرا لتجاهل العنف ضد المرأة“.

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