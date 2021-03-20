بلدية إسطنبول تطعن في قرار نقل ملكية حديقة "جيزي بارك"‎

نقلت تركيا ملكية حديقة ”جيزي بارك“ في إسطنبول، التي كانت مركز احتجاجات مناهضة للحكومة في 2013، إلى ملكية وطنية بعد أن كانت تابعة لبلدية إسطنبول، مما أثار انتقادات من المدينة التي تديرها المعارضة التي قالت إنها ”ستطعن في القرار“.

وأعلنت مديرية المؤسسات الدينية بوزارة الثقافة والسياحة نقل تبعية المنطقة إلى إحدى مؤسساتها.

وانتقدت بلدية إسطنبول ما قالت إنه ”قرار متسرع“ من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان اتخذته ”لوقف مشروع لتحويل الساحة إلى منطقة خضراء وجمالية مرة أخرى“.

وقالت في بيان صدر عنها السبت، إنها ”تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذا القرار“.

وقبل ثماني سنوات، تظاهر مئات الألوف في إسطنبول وأنحاء تركيا ضد خطط إعادة تطوير الحديقة الواقعة في وسط إسطنبول، مما وضع رئيس الوزراء آنذاك أردوغان أمام تحد كبير.

وبعد مظاهرات على مدى أشهر، تخلت السلطات عن الخطط التي وافق عليها أردوغان لبناء نموذج لثكنة عثمانية في الحديقة، لكن في 2016، قال أردوغان إنه لا يزال مصمما على ”استعادة تاريخنا“ من خلال البناء هناك.

وأدار حزب العدالة والتنمية الحاكم بلدية إسطنبول على مدى 25 عاما منذ انتخاب أردوغان رئيسا للبلدية في 1994 حتى 2019 عندما تسلمت المعارضة إدارتها.