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أردوغان ينسحب من الاتفاقية الأوروبي...
تاريخ النشر: 20 مارس 2021 1:05 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2021 2:00 GMT

أردوغان ينسحب من الاتفاقية الأوروبية لحماية المرأة من العنف

قالت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم السبت إن الرئيس رجب طيب أردوغان انسحب من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة على الرغم من دعوات من نشطاء يعتبرون أن هذه

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المصدر: رويترز

قالت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم السبت إن الرئيس رجب طيب أردوغان انسحب من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة على الرغم من دعوات من نشطاء يعتبرون أن هذه الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد.

وتعهدت اتفاقية مجلس أوروبا ، التي تم التوصل إليها في اسطنبول ، بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وشهدت تركيا ، التي وقعت على الاتفاقية عام 2011 ، ارتفاعا في جرائم قتل النساء العام الماضي.

ولم يُعلن أي سبب للانسحاب ، لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان قالوا العام الماضي إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة.

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