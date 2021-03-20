أردوغان يعين محافظا جديدا للبنك المركزي

قالت الصحيفة الرسمية في تركيا يوم السبت إن الرئيس رجب طيب أردوغان أعفى ناجي إقبال من رئاسة البنك المركزي وعين بدلا منه شهاب كافجي أوغلو.

ويأتي القرار بعد شهور من تعيين إقبال في المنصب، حيث سبق أن أقال أردوغان في نوفمبر الماضي، مراد أويصال من منصبه وعين مكانه ناجي إقبال رئيس إدارة الإستراتيجية والموازنة بالرئاسة، بعد هبوط قيمة الليرة التركية لمستوى قياسي، وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية.

ويشير عدم استقرار أردوغان على رئيس للمركزي، إلى مدى الأزمة التي تواجهها الليرة التركية.

وسجّل الاقتصاد التركي تسارعا مضطردا في معدل التضخم، للشهر الخامس، جراء ارتفاع سعر النفط، وترافق ذلك مع تأثيرات انخفاض الليرة بحيث لم يترك أمام البنك المركزي من خيار سوى العودة لرفع سعر الفائدة، خلافا للتوجهات الشخصية للرئيس رجب طيب أردوغان

وتعتبر العودة الاضطرارية إلى رفع سعر الفائدة، بيانا واضحا بفشل النهج الشخصي للرئيس رجب طيب أردوغان الذي فرض على المركزي وعلى المالية والخزينة تغييرات إدارية من أجل تخفيض سعر الفائدة، خلافا للنظريات الاقتصادية المحترفة.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 8% أمام الدولار منذ منتصف شباط/ فبراير، وهو ما يشدد الضغط على البنك المركزي لاتخاذ قرارات أدت إلى معاندة نهج أردوغان.