مسؤول إسرائيلي يدعو لحماية المواطنين العرب في إسرائيل

دعا رئيس حزب ”يش عاتيد“، يائير لبيد، لوضع حد للجريمة في المجتمع العربي، بعد مقتل مواطنين اثنين بحادثة إطلاق نار في مدينة قلنسوة، في وقت سابق من الجمعة .

وأضاف ”لبيد“ في تغريدة له على موقع تويتر:“تجب إعادة الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل العرب“، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية بوضع حد لذلك.

من جانبه، قال رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، الجمعة، إن الحكومة، والشرطة الإسرائيلية، تتحملان مسؤولية جريمة القتل التي وقعت في قلنسوة.

واعتبر ”عودة“ في تصريح صحفي، أن القتلة الذين نفذوا الجريمة، يعتبرون أن دماء السكان في المجتمع العربي رخيصة ومُباحة“، وفقًا لقناة ”مكان“ الإسرائيلية.

وشهدت المدن العربية في إسرائيل، الجمعة، مظاهرات حاشدة، من بينها“ قلنسوة، وجلجولية، وعرعرة، وأم الفحم“، حيث طالبت هذه التظاهرات الحكومة الإسرائيلية بالوقوف عند مسؤوليتها للحفاظ على المواطنين العرب في ظل ارتفاع معدل الجريمة ضدهم.

وجاء ذلك بعد مقتل المواطنيْن ليث نصرة (19عامًا)، ومحمد خطيب (23 عامًا)، وأُصيب آخران بجراح، وُصفت حالتهما بأنها خطيرة، ومتوسطة، بجريمة إطلاق نار .

وازدادت حالات القتل في المجتمع العربي في الآونة الأخيرة، في ظل مطالبات باتخاذ إجراءات صارمة ضد القتلة، وخطوات جادة لحمايتهم.