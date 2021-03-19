البيت الأبيض: بايدن سيلتقي بوتين في الوقت المناسب‎

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يعتقد أن فلاديمير بوتين قاتل، سيلتقي الزعيم الروسي ”عندما يكون الوقت مناسبا“.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين: ”لن يتراجع بايدن عن موقفه، سيكون صريحا ومنفتحا للغاية إزاء تلك العلاقة“.

وقال بوتين، أمس الخميس، إنه ينبغي له ولبايدن إجراء محادثات عبر دائرة تلفزيونية خلال أيام على أن تنقل مباشرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: ”الرئيس سيلتقي بوتين عندما يكون الوقت مناسبا“.

وأضافت: ”لكل من الرئيسين بايدن وبوتين منظور مختلف إزاء بلده، لكن مواطن الاتفاق بينهما هي ما ينبغي أن نبحث له عن سبل للعمل معا حيثما كانت مصلحتنا المشتركة“.