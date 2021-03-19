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بايدن يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 18:20 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 19:55 GMT

بايدن يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية‎ (فيديو)

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا. وفي منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية، تعثر بايدن

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المصدر: أ ف ب

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا.

وفي منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية، تعثر بايدن مرتين وسقط على ركبته، لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظة الأخيرة ممسكا بيده اليمنى بالسكة المعدنية.


وبعد ذلك أقلعت طائرة ”اير فورس وان“ من قاعدة أندروز العسكرية في ضاحية واشنطن.

ولاحقا أعلنت كارين جان-بيار، المتحدثة باسم بايدن من الطائرة، ”أنه على ما يرام“، دون أن توضح ما إذا عاينه طبيب على متنها.

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن سرعة الرياح في قاعدة ”أندروز“ الجوية قرب واشنطن، ربما تكون السبب في تعثر بايدن.

وأضافت ساكي أن ”الجو عاصف جدا في الخارج، لكنه بخير بنسبة مئة بالمئة“، وفق قناة الحرة الأمريكية.

وأصبح بايدن، في 20 كانون الثاني/يناير في الـ78، أكبر الرؤساء سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

وسيمضي بايدن نهاره في أتلانتا للقاء ممثلين عن الأمريكيين من أصول آسيوية بعد حوادث إطلاق النار الثلاثاء في صالونات للتدليك.

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