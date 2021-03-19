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وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا و...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 13:09 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 13:45 GMT

وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا وسط توتر بين البلدين

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في إسطنبول إثر أسابيع من التوتر بين البلدين. وقالت الخارجية التركية إن

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المصدر: أ ف ب

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في إسطنبول إثر أسابيع من التوتر بين البلدين.

وقالت الخارجية التركية إن الدبلوماسيين ”بحثا العلاقات الثنائية وسوريا ومكافحة الإرهاب وأفغانستان“.

وأفادت الخارجية الإيرانية أنهما ناقشا أيضًا ”سبل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين“.

جاء اللقاء مع تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين القوتين الغريمتين اللتين تقيمان علاقات معقّدة وتقفان على طرفي نقيض في النزاع السوري خاصة.

وانتقدت تركيا بحدّة إيران الشهر الماضي بعد أن دانت طهران دخول الجيش التركي شمال العراق، وفي علامة على الخلاف، استدعى البلدان سفيريهما.

وأعلنت تركيا بداية شباط/فبراير توقيف موظف قنصليّ إيراني في إطار تحقيق حول اغتيال معارض إيراني في إسطنبول عام 2019.

كما يأتي لقاء تشاوش أوغلو وظريف في وقت تتجهّز تركيا لاستضافة محادثات سلام أفغانية. وإيران فاعل أجنبي مهم في أفغانستان المجاورة لها.

ومن المنتظر أن يلتقي ظريف الجمعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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