أردوغان: تصريحات بايدن عن بوتين "غير مقبولة"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”لا تناسب رئيسا“ و“غير مقبولة“‎.

وأضاف أردوغان في كلمة له أن رد بوتين على بايدن كان عاقلاً ورزيناً.

وكان بايدن قد قال، في مقابلة متلفزة، إن بوتين ”قاتل“، متهما إياه بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وهو ما أثار غضبا في الأوساط الروسية.

ورد بوتين على بايدن بشكل ساخر قائلا: ”أتمنى له الصحة“.

ودفعت تصريحات بايدن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى متدن جديد.

وكان الكريملين الروسي قد أعلن، اليوم، أنه سيستخدم ”القنوات الدبلوماسية“ لإتاحة خيارات عقد لقاء بين بوتين وبايدن.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين حول بوادر حرب باردة مع الولايات المتحدة، قال الكريملين في بيان له: ”نطمح للأفضل ونستعد للأسوأ“.

وأوضح البيان أنه يمكن إجراء الحوار الافتراضي، يوم الإثنين، أو في أي وقت آخر مناسب لبايدن.

وأنقرة وواشنطن عضوان في حلف شمال الأطلسي، رغم أن بايدن وأردوغان لم يتحدثا معا منذ وصول بايدن للرئاسة، في يناير كانون الثاني.