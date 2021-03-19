العفو الدولية تتهم إيران بإخفاء جثث 4 نشطاء عرب بعد إعدامهم

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية، بإخفاء مصير جثث 4 نشطاء عرب بعد إعدامهم، فيما طالبت طهران بالكشف عن مصير هذه الجثث وتسليمها إلى ذويهم.

وخاطبت العفو الدولية، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، في رسالة جاء فيها أن ”السلطات الإيرانية أعدمت منذ قرابة 3 أسابيع 4 نشطاء عرب، هم: جاسم حيدري، علي خسرجي، حسين السيلاوي وناصر خفاجيان، بينما لا يزال مصير جثث هؤلاء النشطاء مجهولا“.

واتهمت المنظمة الحقوقية المسؤولين الإيرانيين بإخفاء الحقائق المتعلقة بمصير النشطاء المذكورين، معتبرة هذا الفعل ”إجرامي ويُمثل إخفاء قسريا“.

وكانت منظمة العفو الدولية شددت في رسالة سابقة لرئيس القضاء الإيراني على وقف تنفيذ حكم إعدام النشطاء العرب سالفي الذكر، مؤكدة أن مراحل التحقيقات غير مكتملة، وأن حكم الإعدام غير مقبول.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام إيرانية معارضة، كانت السلطات القضائية قد وجهت تهما للنشطاء العرب بقتل أحد عناصر قوات الحرس الثوري، خلال احتجاجات سابقة شهدتها مدينة ”الأهواز“ ذات الأغلبية العربية.

وتتهم منظمات حقوقية دولية سلطات النظام الإيراني بتصفية العديد من المحتجين والمعارضين، وذلك عن طريق توجيه تهم للمعارضين من قبيل العمل ضد الأمن القومي والترويج ضد النظام والإفساد في الأرض، وهي تهم تنتهي بصاحبها للإعدام.