لمواجهة نفوذ الصين.. وزير الدفاع الأمريكي يزور الهند في مهمة لتعزيز الأمن

توجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى نيودلهي، اليوم الجمعة؛ لإجراء محادثات تهدف لتعزيز أواصر الأمن، حاملا رسالة من عضو كبير بمجلس الشيوخ يحثه فيها على إبلاغ الهند باعتراض واشنطن على خطط شرائها أنظمة دفاع جوي روسية.

وهذه أول زيارة للهند يقوم بها مسؤول كبير بإدارة الرئيس جو بايدن، وتجيء في إطار جهود لتشكيل تحالف يهدف للتصدي لاتساع نفوذ الصين بالمنطقة.

وعقد قادة الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان، وهي دول تشكل ما يعرف باسم مجموعة الحوار الأمني الرباعي، أول اجتماع قمة لهم الأسبوع الماضي، وتعهدوا بالعمل معا لضمان حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادي، والتعاون في مجال الأمن البحري والسيبراني في مواجهة التحديات التي تشكلها الصين.

وحدث تقارب بين الهند والولايات المتحدة عقب التوتر الذي ثار مع الصين على حدود الهيمالايا المتنازع عليها، حيث دارت اشتباكات دامية العام الماضي.

وقدمت واشنطن دعما لنيودلهي التي استأجرت منها طائرات استطلاع مسيرة، كما زودتها بتجهيزات تستعين بها القوات الهندية في الأجواء الباردة.

وخلال زيارة أوستن، سيبحث الجانبان خطة الهند لشراء طائرات مسيرة مسلحة من الولايات المتحدة، وكذلك طلبية كبيرة لشراء أكثر من 150 مقاتلة للقوات الجوية والبحرية لتقليل الفجوة مع الصين، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر.

ومن الموضوعات الشائكة المتوقع إثارتها، اعتزام الهند شراء أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الجوي، والتي يمكن أن تستجلب عقوبات بموجب القانون الأمريكي، وقد فرضت واشنطن عقوبات على تركيا لشرائها تلك الأنظمة.

وطلب بوب منانديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، من أوستن أن يوضح للهند أن إدارة بايدن تعترض على الصفقة.