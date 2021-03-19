صحف عالمية: بؤرة جديدة للتوترات بين أمريكا وتركيا.. وجاذبية "أسترازينيكا" تتحدى المصاعب في أوروبا‎

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، العديد من الملفات ذات الاهتمام، والتي جاءت على رأسها التوترات الجديدة في العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما ركّزت على الموقف الأمني بالنسبة للناقلات النفطية في الخليج بعد الهجمات التي تعرضت لها، والتطورات الخاصة بلقاح ”أسترازينيكا“ بعد الجدل الواسع الذي ثار حول سلامته.

خلافات أمريكية تركية جديدة

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ إن الخطوات التي تتخذها تركيا لحظر حزب سياسي على صلة بالأكراد تسببت في انتقادات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي بايدن.

وأضافت بقولها: ”الجهود المبذولة من جانب الحكومة التركية لإغلاق أحد أكبر أحزاب المعارضة في البلاد أدت إلى توبيخ شديد من إدارة بايدن، التي حذّرت من أن الإجراءات التي تقوم بها أنقرة يمكن أن تؤدي إلى تقويض إرادة الناخبين الأتراك دون داع، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

ومضت تقول: ”جاء هذا التحذير في أعقاب قيام محام تركي بارز برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء، يطالب فيها بحلّ حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، الموالي للأكراد، بعد اتهامه بوجود علاقة بينه وبين جماعة كردية مسلحة“.

وبصورة منفصلة، فإن البرلمان التركي ألغى عضوية ”عمر فاروق جرجيرليوغلو“، أحد أبرز نواب حزب الشعوب الديمقراطي، والناشط في مجال حقوق الإنسان.

وتابعت بقولها: ”الخطوتان تمثلان تصعيدا حادا لحملة القمع المستمرة منذ سنوات من جانب الحكومة التركية ضد الساسة الأكراد، كما أن الإجراءات القمعية الجديدة تقوض التعهدات التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتعزيز حقوق الإنسان في تركيا، والتي تتضمن حرية التعبير، حيث تسعى حكومته لإصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وحلفاء غربيين“.

وأردفت قائلة: ”ترى الولايات المتحدة أن إلغاء عضوية النائب في البرلمان التركي ”عمر فاروق جرجيرليوغلو“ بمثابة خطوة مثيرة للقلق، وأشارت إلى أنها تراقب محاولات حلّ حزب الشعوب الديمقراطي، في خطوة قالت إنها ستؤدي إلى تقويض الديمقراطية في تركيا، ومنع ملايين المواطنين الأتراك من اختيار ممثليهم“.

واستطردت قائلة: ”اتهمت حكومة أردوغان منذ فترة طويلة حزب الشعوب الديمقراطي بوجود علاقات بينه وبين حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة منظمة إرهابية. نفى الحزب تلك الاتهامات، وأرجع حملة القمع التي تقوم بها الحكومة التركية ضده إلى النجاحات التي حققها في الانتخابات السابقة، بعد عقود من كفاح الأحزاب التركية لكسب الزخم السياسي“.

تساؤلات حول الأمن البحري في ظل التهديد الإيراني

تحت عنوان ”هل يمكن حماية السفن من الهجمات الإيرانية في الخليج؟“، قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية: إنه لا توجد أي محاولات حقيقية تم اتخاذها لحماية ناقلات النفط وسفن البضائع من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها.

وأضافت بقولها: ”الهجمات التي شنّتها إيران على سفن في مايو ويونيو 2019، بالإضافة إلى الحادث الأخير الذي تعرضت له سفينة مملوكة لإسرائيل في خليج عمان، تواصل طرح التساؤلات حول قابلية تعرض السفن لهجمات، سواءً من دول أو منظمات متطرفة“.

ومضت تقول: ”ناقلات النفط وسفن البضائع تتعرض لمخاطر شديدة على وجه الخصوص، بينما لا توجد أي محاولات حقيقية لإيجاد وسيلة من أجل حمايتها، أو حتى معاقبة هؤلاء الذين يهاجمون هذا النوع من السفن“.

وتابعت بقولها: ”عندما تعرضت 6 سفن لهجمات في الفترة من مايو إلى يونيو 2019، سعت الولايات المتحدة ودول أوروبية لتعزيز الأمن البحري في الخليج. بدا أن ذلك ساهم في خفض الهجمات“.

وأردفت: ”رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تلك الإجراءات تسببت في ردع إيران، أم أن الأخيرة غيّرت خططها، على خلفية رغبتها في عدم وجود دليل واضح يتم تسليط الأضواء عليه، بضلوعها في مثل هذه الهجمات“.

وختمت تقريرها بقولها: ”يبدو أنه في المستقبل القريب، فإن التهديدات الإيرانية، أو الأخرى التي يمثلها حلفاء إيران مثل المتمردين الحوثيين، تتطور وتجعل السفن عرضة لمثل هذه الهجمات. ويعني ذلك أيضاً أن دولاً مثل إيران يمكن أن تستغل اتساع البحر كي تستمر في نقل البضائع غير المشروعة، ونقل النفط وبضائع من سفينة إلى أخرى“.

”أسترازينيكا“ مطلوب بقوة خارج أوروبا

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية: إن المصاعب التي يواجهها لقاح أسترازينيكا في أوروبا لا تُلحق الأضرار بجاذبيته في مناطق أخرى من العالم، حيث لا يزال اللقاح رخيص الثمن الأوسع استخداماً في الدول الغربية، ويُرى على أنه يلعب دوراً محورياً في الدول النامية.

وأضافت بقولها: ”في الاتحاد الأوروبي، فإن الشكوك حول اللقاح، والبيانات المتضاربة من الحكومات، والتقارير التي أشارت إلى ردود فعل سلبية، أدت إلى تلاشي الثقة في اللقاح الذي طوّرته شركة ”أسترازينيكا“، بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، وأدت إلى تأجيل حملة التطعيم، التي كانت أساساً تسير بوتيرة متجمدة“.

ومضت تقول: ”ولكن عددا من الدول حول العالم تمضي قدماً في التعامل مع لقاح أسترازينيكا، وأعربت عن ثقتها في الجرعة المضادة لفيروس ”كورونا“ المستجد، والتي تعتبر الأكثر انتشاراً في الغرب، وتلعب دوراً رئيسياً في حملات التطعيم بدول العالم النامي“.

وتابعت بقولها: ”أدت تقارير حول وجود جلطات دموية في أعقاب تلقي لقاح أسترازينيكا إلى تعليق بعض الدول الأوروبية لاستخدام اللقاح خلال الأسبوع الجاري. وقالت وكالة الصحة الأوروبية أمس الخميس، إن فوائد اللقاح تفوق المخاطر المحتملة، وإنها لم تكتشف أي ارتفاع في مخاطر الجلطات الدموية“.

وأردفت قائلة: ”ولكن على النقيض، فإن دولاً نامية مثل الهند، ودولاً أخرى ثرية خارج الاتحاد الأوروبي، قالت إنها ستستمر في استخدام أسترازينيكا في برامج التطعيم لديها“.

واستطردت بقولها: ”أصبح اللقاح مرغوباً في العديد من الدول الفقيرة، نتيجة رخص سعره، حيث تبلغ قيمة الجرعة الواحدة 5 دولارات، كما أنه يمكن تخزينه في ثلاجات، على العكس من لقاح فايزر، الذي يتطلب وضعه في برودة فائقة“.