الحرس الثوري يتهم أمريكا وإسرائيل بقيادة حملة ضد ترشيح العسكريين للانتخابات الإيرانية

اتهم المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أمريكا وإسرائيل، بقيادة حملة ضد ترشيح العسكريين للانتخابات الإيرانية، المقرر إجراؤها في 18 حزيران/ يونيو المقبل.

وقال شريف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن ”انتقاد ترشح العسكريين للانتخابات دعاية أمريكية إسرائيلية ينفذها الخونة داخل إيران“، بحسب قوله.

وأكد أن الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة ”ليس لديهم مساع للوصول إلى منصب رئاسة البلاد، وقال: إذا كان لدى شخص ما تاريخ في المشاركة في الحرب العراقية الإيرانية وينوي الترشح في الانتخابات، فهذا لا يعني أن الأمور ستكون تحت سيطرة العسكريين“.

وأعلن حتى الآن اثنان من العسكريين ترشحهم للانتخابات الرئاسية، أحدهما العميد حسين دهقان مستشار المرشد علي خامنئي للشؤون العسكرية، وكان سابقا نائب قائد سلاح الجو في الحرس الثوري، والجنرال في الحرس الثوري سعيد محمد.

كما أن هناك تقارير تتحدث عن نية رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف الترشح للانتخابات الرئاسية بعد تقديم استقالته من منصبه، وهو أيضا من القادة العسكريين في الحرس الثوري.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في الوقت الذي تصاعدت فيه الانتقادات لترشيح عدد من أعضاء الحرس الثوري، في الأيام الأخيرة؛ مما يلقي بظلاله على أجواء الانتخابات الرئاسية.