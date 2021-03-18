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ليبرمان: نتنياهو قد يتسبب بـ"الفوضى...
تاريخ النشر: 18 مارس 2021 22:54 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 0:10 GMT

ليبرمان: نتنياهو قد يتسبب بـ"الفوضى" في إسرائيل إذا خسر الانتخابات

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، أن نتنياهو قد يتسبب في حدوث فوضى بإسرائيل في حال خسر الانتخابات المقبلة. واتهم

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المصدر: إرم نيوز

قال رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، أن نتنياهو قد يتسبب في حدوث فوضى بإسرائيل في حال خسر الانتخابات المقبلة.

واتهم ليبرمان في مقابلة مع موقع ”والا“ العبري، نتنياهو، بأنه ”سيعمل على تعطيل نتائج الانتخابات، وسيحاول استغلالها بطريقة تساعده في حال الخسارة“.

وتابع أنه ”لا يستبعد أن ينفذ أنصار نتنياهو، ما حدث في واشنطن“ في إشارة إلى اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس الأمريكي.

وحذر ليبرمان من قيام لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، بتزوير الانتخابات، لافتا إلى أن ”نتنياهو سيفعل كما فعل في انتخابات الكنيست الثالثة، حيث أعلن عن معارضته لنتائج الانتخابات“.

ودعا ليبرمان السلطات الإسرائيلية إلى ”تعزيز الأمن داخل الكنيست الإسرائيلي وأماكن الاقتراع“.

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