بلينكن يتهم الصين في اجتماع ألاسكا بتهديد الاستقرار العالمي.. وبكين تتوعد بـ"إجراءات حازمة"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الصين، بتهديد الاستقرار العالمي، فيما توعدت بكين باتخاذ ”إجراءات حازمة“ ضد ”التدخلات الأمريكية“.

جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع لمسؤولين أمريكيين وصينيين في ألاسكا، الخميس.

وقال بلينكن، في الاجتماع الذي يستمر يومين، إن تصرفات الصين ”تهدد النظام القائم على القواعد والذي يضمن الاستقرار العالمي“.

وأضاف أمام أعلى مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي ووزير الخارجية وانغ يي: ”سنناقش مخاوفنا العميقة بشأن تصرفات الصين في شينجيانغ“ حيث تتهم واشنطن بكين بارتكاب ”إبادة جماعية“ ضد مسلمي الأويغور، وكذلك في ”هونغ كونغ وتايوان“ فضلا عن ”الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة والإكراه الاقتصادي ضد حلفائنا“.

وتابع: ”كل من هذه التصرفات تهدد النظام القائم على قواعد تضمن الاستقرار العالمي لذا لا يتعلق الأمر فقط بمسائل داخلية، ونشعر بمسؤولية التطرق إليها“.

من جانبه، أكد جيك ساليفان، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي، في افتتاح الاجتماع ذاته، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى ”نزاع“ مع بكين لكنها ”منفتحة على منافسة شرسة“ معها.

وأضاف: ”سنكافح دائما في سبيل مبادئنا وشعبنا وأصدقائنا“.

في المقابل، دعا المسؤولين الصينيون خلال المحادثات، واشنطن، إلى ”التخلي عن ذهنية الحرب البادرة“، متوعدة باتخاذ ”إجراءات حازمة“ ضد ”التدخلات الأمريكية“.