"جون أفريك": هكذا تراجعت فرنسا وصعد دور تركيا ودول الخليج في أفريقيا

أكد تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ أنّ صورة فرنسا تزداد تدهورا في أفريقيا مقابل صعود قوى جديدة، منها تركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر مع حفاظ القوى العظمى الأخرى على مكانتها.

ووفق استطلاع ”أفريكاليدز“ الذي يُجرى كل عام بين ”قادة الرأي“ الأفارقة تراجع موقع فرنسا عام 2021، بينما تعاظم حضور تركيا ودول الخليج.

ونقل التقرير عن إتيان جيروس نائب رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في أفريقيا قوله: ”لدينا مشكلة، فرنسا حاضرة للغاية في أفريقيا ولدينا علاقة طويلة الأمد هي في الوقت نفسه عاطفية وثقافية وعسكرية واقتصادية ودبلوماسية.. نحن من أوائل الدول من حيث مساعدات التنمية والشركات التي تمثل 60 مليار يورو من حجم المبيعات في أفريقيا، ومع ذلك فإن صورتنا آخذة في التدهور كل عام، يجب أن نسأل أنفسنا بجدية عن السبب“.

ومنذ العام 2018 سُئل أكثر من 2400 ”من قادة الرأي“ من القارة في أكثر من 12 دولة عن وضع القارة نفسها والصورة التي لديهم عن البلدان الرئيسية والأجانب الموجودين هناك، وتمت دعوتهم لتحديد تلك البلدان التي تعد الشركاء الأكثر ”فائدة“.

وتضم قائمة الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، سياسيين وأرباب عمل وفنانين ومثقفين ورياضيين ورجال دين حوالي ثلثهم من النساء.

ويقول التقرير: إنّه رغم أنّ المجلس الفرنسي للمستثمرين في أفريقيا يجمع الشركات الموجودة في فرنسا فإن صورة هذا البلد على وجه الخصوص تخضع للتدقيق مع نتيجة واحدة واضحة وهي أنّ فرنسا تتراجع.

ويوضح التقرير، أنه في الإصدار الأول من استطلاع الآراء في العام 2019 كانت فرنسا تحتل المرتبة الخامسة حيث ذكر 21 % من المشاركين أنها تمثل إحدى البلدان التي كان لديهم أفضل صورة عنها، وفي العام 2020 خسرت مرتبة واحدة وتجاوزتها المملكة المتحدة ونقطة واحدة بنسبة 20%.. أما هذا العام فقد تراجعت مرة أخرى (احتلت اليابان الصدارة) واحتلت فرنسا المركز السابع بنسبة 17%، قبل تركيا (بنسبة 15 %).

ويتابع التقرير، أنه ”في الجزء الأعلى من الترتيب تظل المواقف مستقرة حيث تقود الولايات المتحدة الطريق كما تفعل كل عام، وتليها ألمانيا وكندا والمملكة المتحدة والصين، ومع ذلك يلاحظ إتيان سيروس أن الولايات المتحدة تخرج من فترة عصيبة حيث رأينا الرئيس دونالد ترامب يهين البلدان الأفريقية، لكن القوة الناعمة الأمريكية قوية جدًا لدرجة أن صورة البلاد لا تتأثر“ وفق قوله.

وبحسب التقرير فإنّ شمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي تشهد تراجع الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الخامسة فقط، وتعطي مكانًا أفضل لليابان وتركيا من البقية، بينما يُفسّر الحب القوي لكندا بالعدد الكبير من الشباب الأفارقة الذين يذهبون للدراسة في البلاد“ وفق قوله.

ويشير التقرير، إلى أنّ ”الترتيب الآخر المثير للاهتمام هو تصنيف ”الشركاء الأكثر فائدة“ للقارة، وهذه المرة كما في السنوات السابقة كانت الصين في المقدمة بنسبة 76%، ربما تكون صورة البلاد قد تأثرت لا سيما من أزمة فيروس كورونا، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحديد الشركاء الأكثر نشاطًا فإنها مع ذلك تعود إلى المركز الأول، بينما احتلت فرنسا المركز التاسع متقدمة على الإمارات العربية المتحدة وعلى قدم المساواة مع الهند وقطر“.

وعلاوة على ذلك فإن الطفرة من تركيا ودول الخليج العربي، هي الأكثر إثارة في مقياس 2021 بحسب التقرير الذي ينقل عن إتيان جيروس تحليله للأمر بقوله: ”يعكس هذا وجودهم القوي في مجالات معينة من النشاط مثل الأشغال العامة أو النقل“. ويضيف: ”عندما تسأل قادة الرأي الأفارقة عن كيفية سفرهم فإنهم جميعًا يستخدمون الخطوط الجوية التركية التي تعلن باستمرار عن طرق جديدة إلى القارة، أما الإمارات فلديها أموال طائلة وتمول الكثير من المشاريع خاصة في الدول الإسلامية“.

ويقول إتيان جيروس: ”أعتقد أننا يجب أن نسأل أنفسنا حقًا عن الحاجة إلى تجديد القصة التي نصنعها عن علاقتنا مع القارة“. رئيس الجمهورية يحاول والحكومة تحاول والمجلس الرئاسي لأفريقيا يحاول.. إيمانويل ماكرون مدرك تمامًا لكل هذا وقد اتخذ مبادرات تبدو على الورق إيجابية للغاية لكن لا رى أثرها على الأرض“.

وفي تفسيره لهذا الانحدار المستمر يقدم نائب رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في أفريقيا بعض الافتراضات: ”فرنسا حاضرة للغاية وقربها من أفريقيا واضح ومع ذلك لدينا في النهاية انطباع بأن هذا التقارب تقيده علامة سيئة، هناك عدة تفسيرات محتملة: حين يكون حضورنا قويا ونشغل 30 أو 40% من السوق يكون التراجع أسهل من التقدم، هناك أيضًا مناقشاتنا حول الذاكرة والاستعمار والتي تحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا وفي الشتات، ومن ثم يمر بلدنا بفترة ليست سهلة: كانت هناك السترات الصفراء والإدارة المعقدة لأزمة ”كورونا“.

وأضاف إتيان جيروس، أن ”قادة الرأي الذين قابلناهم يحصلون على الكثير من المعلومات من خلال وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية والتي تنقل هذه الأخبار على نطاق واسع لذا فهم يدركون تمامًا الصعوبات التي نواجهها، وعلى العكس من ذلك لا أعتقد أن لديهم رأيًا محددًا للغاية على سبيل المثال عن إدارة أزمة كوفيد -19 في اليابان البلد الذي يسبقنا في الترتيب“.