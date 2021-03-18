مقتل 9 جنود من الجيش الأفغاني بتحطم طائرة هليكوبتر (صور)

قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 9 من قوات الأمن قتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في وسط أفغانستان في وقت متأخر أمس الأربعاء.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس إنها تحقق في التحطم الذي وقع في إقليم ميدان ”وردك“.
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବେହସୁଦରେ ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ । ୯ ମୃତ, ମୈଦାନ ୱାର୍ଦକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା। #HelicopterCrash #Afghanistan pic.twitter.com/bJYCRcIFkr
— Swapna TV ¦ ନିଷ୍ଠା. ନିରପେକ୍ଷ. ନିରନ୍ତର (@Swapna_TV) March 18, 2021
وأوضحت وزارة الدفاع أن القتلى كانوا من طاقم الطائرة والقوات الخاصة.
وقالت مصادر إخبارية أفغانية أن مسلحون أسقطوا الطائرة الحكومية بعد قليل من إقلاعها، ما أسفر عن مقتل 4 طيارين و5 جنود من القوات الخاصة.
تازه
دپژواک خبري اژانس په حواله دیاغې عليپور وسله والو دولتي الوتکه ويشتلې ،څلور پيلوټان او پنځه ځانګړي سرتيري يې وژلي.@Fshinwari1 @shinwari_mosam @shagufa9noorzai @MalalaiS @Afghanistan_5 @WardakDewa @Doctornajeeb22 @Qazizada_ pic.twitter.com/vRjXvat6rv
— Faryad Khan Sahrai (@khan_sahrai) March 18, 2021