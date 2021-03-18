مقتل 9 جنود من الجيش الأفغاني بتحطم طائرة هليكوبتر (صور)

قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 9 من قوات الأمن قتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في وسط أفغانستان في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس إنها تحقق في التحطم الذي وقع في إقليم ميدان ”وردك“.

وأوضحت وزارة الدفاع أن القتلى كانوا من طاقم الطائرة والقوات الخاصة.

وقالت مصادر إخبارية أفغانية أن مسلحون أسقطوا الطائرة الحكومية بعد قليل من إقلاعها، ما أسفر عن مقتل 4 طيارين و5 جنود من القوات الخاصة.