ظريف: بايدن يريد الحصول على امتيازات من إيران عبر الضغط

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد الحصول على امتيازات من إيران من خلال ممارسة الضغط عليها.

وأضاف ظريف، في مقابلة مع صحيفة ”بوليتيكو“ الأمريكية: ”لا نتفاوض مع الولايات المتحدة لأننا كنا قد تفاوضنا مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية حاليًا، خلال مفاوضاتنا التي سبقت الاتفاق النووي، لذا لا توجد قضية جديدة للحديث عنها“.

وتابع: ”لماذا لا نتفاوض؟ لأنه لا يوجد موضوع للتفاوض عليه“، مبينا أنه ”لدينا اتفاق تحدثنا عنه مع نفس الأشخاص الموجودين في البيت الأبيض اليوم، ونفس الأشخاص الموجودين في وزارة الخارجية اليوم“.

وتطالب واشنطن طهران بالدخول في مفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة قبل العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، وقامت بتشديد العقوبات على إيران.

فيما تقول إيران إنه يجب أن تعود إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي وترفع العقوبات المفروضة؛ بهدف فتح المجال للتفاوض على مواضيع خلافية أخرى.

من جهته، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، الأربعاء، إنه ”ما دامت الولايات المتحدة لم تتخذ اجراءً مؤثراً وفعالاً في رفع العقوبات الجائرة عن إيران، لن يحدث شيء“.

وأضاف شمخاني، وهو مستشار المرشد علي خامنئي، أن ”المأزق الحالي ليس تكتيكيا ولا يتعلق بالأوضاع الداخلية في إيران، بل باستراتيجية الغرب المخادعة“.

وتواصل إيران خرقها لبنود الاتفاق النووي، حيث بدأت تخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الذرية، مشيرة إلى أن ”إيران أوضحت أنها تعتزم تركيب سلسلة ثانية من أجهزة الطرد IR 4 تحت الأرض، دون أن تبدأ ذلك“.