مقتل 8 بالرصاص في أندية صحية بولاية جورجيا (صور)

قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن ثمانية أشخاص، بينهم أربع نساء على الأقل، قتلوا بالرصاص في ثلاثة أندية صحية وتدليك في منطقة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية يوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وفي أتلانتا، قال قائد الشرطة رودني براينت للصحفيين إن الشرطة وصلت بناء على بلاغ بحدوث سرقة لتجد ثلاث قتيلات بالرصاص.

