مقتل 8 بالرصاص في أندية صحية بولاية جورجيا (صور)

قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن ثمانية أشخاص، بينهم أربع نساء على الأقل، قتلوا بالرصاص في ثلاثة أندية صحية وتدليك في منطقة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية يوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وفي أتلانتا، قال قائد الشرطة رودني براينت للصحفيين إن الشرطة وصلت بناء على بلاغ بحدوث سرقة لتجد ثلاث قتيلات بالرصاص.

Atlanta shootings: Four women dead after gunfire at two spas with suspect on the run

Officers in the Georgia state capital that they are searching for the alleged shooter who drove away in a black Hyundai SUV Local police released this image of a suspect in the alleged shooting pic.twitter.com/LNF2jkaGGJ — Lilian Chan (@bestgug) March 16, 2021

وأضاف أنه أثناء التحقيق في تقرير إطلاق النار الأولي جرى استدعاء الشرطة إلى ناد صحي آخر حيث عثرت على الضحية الرابعة ميتة متأثرة بجراحها.

وذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن أن أربعة آخرين قتلوا في ناد صحي بمقاطعة شيروكي في ولاية جورجيا وأن السلطات ألقت القبض على مشتبه به.

وقالت الشرطة إن الضحايا الأربع في أتلانتا من النساء، وبدا أنهن آسيويات، مضيفة أن التحقيق مستمر وليس بالامكان الآن تحديد الدافع وراء هذه الجرائم.

وأشارت ”سي ان ان“ الى أن شرطة مقاطعة شيروكي تبحث عن مشتبه به ظهر في احدى كاميرات المراقبة، وطلبت من اي شهود محتملين التقدم بافاداتهم.

ولم تعرف بعد الدوافع وراء هذا العمل، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاشتباه بعملية سطو مسلحة ومنظمة استهدفت النوادي المتخصصة بالتدليك بوقت واحد.

وعادة ما تلقى حوادث إطلاق النار تغطية إعلامية مكثفة في الدول الغربية عندما يكون فيها اشتباه بدوافع ”إرهابية“ لكن الحادث رغم وقوع عدد كبير من الضحايا فيه مقارنة بحوادث طعن وهجمات ”إرهابية“ كان عدد ضحاياها أقل، لم يحظ بتغطية إعلامية مكثفة.