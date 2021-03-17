متشددون يقتلون 11 جنديا في مالي

قال الجيش في مالي الثلاثاء إن 11 جنديا قتلوا كما فقد 11 آخرون عندما نصب إسلاميون متشددون كمينا لدوريتهم في الصحراء بشمال البلاد.

وقال الجيش في بيان إن 14 جنديا أصيبوا، ثمانية منهم في حالة خطرة، في هجوم بمنطقة جاو بشمال البلاد أمس الاثنين. وأضاف أن سبعة متشددين قتلوا في تبادل لإطلاق النار فيما بعد.

وصعد إسلاميون متشددون هجماتهم في شمال ووسط مالي في السنوات الأخيرة. وكثيرون منهم مرتبطون بتنظيمي القاعدة أو داعش.

وكان المتشددون قد استولوا على صحراء شمال مالي في عام 2012 قبل أن تطردهم قوات تقودها فرنسا في العام التالي.