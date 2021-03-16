شقيقة كيم جونغ أون تهاجم واشنطن مع بدء وزيرين أمريكيين جولة آسيوية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وجهت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الثلاثاء انتقادات لاذعة الى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق ما أوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، تزامنت مع بدء وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين جولة آسيوية تشمل طوكيو وسيول.

ونقلت الوكالة عن صحيفة رودونغ سينمون الكورية الشمالية الرسمية بيانا لكيم يو جونغ قدمت فيه ”النصح الى الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة التي تجهد عبر المحيط لنشر رائحة البارود في أرضنا“.

ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن الى اليابان الاثنين، في مستهل أول جولة خارجية لهما، حيث سيواصلان جولتهما الى كوريا الجنوبية.

وأضافت الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي ”اذا كنتم ترغبون بالنوم مطمئنين للسنوات الأربع المقبلة، الأفضل من البداية عدم خلق عمل يجعلكم تصابون بالأرق“.

وتعد تصريحات كيم يو جونغ أول إشارة صريحة من كوريا الشمالية تجاه الرئيس جو بايدن منذ تسلمه الحكم من سلفه دونالد ترامب، على الرغم من أنها لم تذكر الرئيس الديموقراطي بالاسم.

كان مقاربة ترامب غير التقليدية في السياسة الخارجية قد جعلته يتبادل الإهانات والتهديدات بشن حرب مع كيم جونغ أون في البداية، قبل أن ينقلب ذلك الى علاقة ود دبلوماسية وشخصية غير عادية بين الزعيمين دفعت بهما الى عقد العديد من القمم.

لكن في النهاية لم تثمر هذه العلاقة في احراز أي تقدم في قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية التي ترزح تحت عقوبات دولية متعددة بسبب برامج تسلحها النووية والصاروخية.