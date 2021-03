ترامب يصل نيويورك في أول زيارة منذ مغادرته البيت الأبيض

عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك ليل الأحد في زيارة هي الأولى لقطب العقارات السابق إلى مسقط رأسه منذ مغادرته البيت الأبيض وقد بدا خلالها أنّه يريد البقاء بعيداً عن الأنظار.

ومنذ انتهاء ولايته في 20 كانون الثاني/يناير، انتقل ترامب للإقامة في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا، لكنّه احتفظ مع ذلك بمقرّ سكنه السابق المؤلّف من ثلاثة طوابق في أعلى برجه الكائن في الجادة الخامسة في حي مانهاتن بنيويورك.

وفي وقت متأخّر من ليل الأحد وصل ترامب إلى برجه بعيداً عن عدسات المصوّرين، لكنّ صحيفة ”نيويورك بوست“ نشرت صورة ظهر فيها الرئيس السابق على مقربة من برجه داخل سيارة وهو يلوّح بيده اليسرى من مقعده الخلفي.

وظهر الإثنين مع انتشار خبر وصوله تجمّع حوالى 20 شخصاً من أنصار الرئيس السابق أمام البرج وسط انتشار أمني كثيف.

Donald Trump came to new york in the evening https://t.co/oybeJs2R7o @YouTubeより

— hayato 🇺🇸🇯🇵 (@harmony451401) March 9, 2021